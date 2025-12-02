O Andraus definiu que vai utilizar a Arena da Baixada, do Athletico, como casa para a disputa do Campeonato Paranaense de 2026, o terceiro seguido na elite. A estreia é justamente contra o Furacão, em 8 de janeiro.

A ideia inicial do clube era jogar na Vila Olímpica, do Paraná, em um acordo costurado nos últimos meses. O estádio paranista passaria por reformas para receber os jogos, mas não ficaria pronta a tempo.

Com o impasse, o clube de Campo Largo optou pela Arena e, além de jogar contra o Athletico, alugará o estádio nos outros dois jogos da primeira fase do estadual. O Andraus encara o São Joseense na segunda rodada e o Londrina pela quinta rodada.

- Em parceria ao Club Athletico Paranaense, vamos mandar todos nossos jogos no estádio Mário Celso Petraglia do campeonato paranaense - afirmou, nas redes sociais.

A relação entre os dois clubes é cordial por conta da aproximação das diretorias nesta temporada. Nadim Andraus Filho, dono do clube fundado em 2003, é conselheiro do Furacão.

Recentemente, em outubro, o presidente do Andraus ajudou nos bastidores para o meia Dudu renovar com o Furacão, assim como fez com o zagueiro Arthur Dias, um mês antes. A negociação com o meio-campista chegou a ficar em risco por divergências financeiras.

Um pouco antes, no final de janeiro, o Athletico já tinha emprestado a Arena para o Andraus encarar o Maringá, pela quinta rodada do Paranaense. A equipe de Campo Largo jogou duas partidas como mandante na Vila Capanema, mas o acordo com o Paraná foi desfeito por complicações no gramado. Os outros dois jogos do estadual aconteceram no estádio da cidade, o Atílio Gionédis, administrado pelo Hope Internacional.

No passado, contudo, a relação teve idas e vindas. Em 2013, Nadim foi cotado para assumir a vice-presidência de futebol do Furacão, mas Petraglia o descartou.

Dois anos depois, a dupla esteve em lados opostos. Nadim chegou a ser pré-candidato nas eleições atleticanas de 2015 e depois se juntou com a oposição. Em um pleito acirrado, Petraglia seguiu como presidente e ainda é o atual mandatário atleticano.

Jogos do Andraus na Arena da Baixada, estádio do Athletico

Andraus x Athletico: 8/1, 20h30, primeira rodada

Andraus x São Joseense: 11/1, 16h, segunda rodada

Andraus x Londrina: 20/1, 19h, quinta rodada