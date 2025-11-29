Athletico lança cápsula do tempo e inaugura nova zona mista na Arena da Baixada
Veja quem deve ficar e sair do Furacão para a próxima temporada
O Athletico promoveu um evento para lançar a cápsula bicentenária e inaugurar a nova zona mista da Arena da Baixada. Além disso, o Furacão anunciou a renovação com a Umbro, fornecedora de material esportivo do clube há 28 anos, até o fim de 2029.
Assim como fez em 1999, o Athletico utilizou a cápsula para reafirmar o compromisso com o futuro. Mais de 100 lembranças históricas do time rubro-negro foram lacradas, com abertura prevista para 2124.
Dentro dela, estão preservados símbolos, objetos, memórias e conquistas. Em uma votação online, a torcida escolheu seis itens históricos para deixar eternizado. Veja mais abaixo.
A cerimônia contou com a presença do presidente do Mario Celso Petraglia, que cada vez mais se afasta do contato com a imprensa e torcida. Além deles, também estiveram presentes o ex-jogador Alan Bahia e as famílias dos ex-atletas Caju, Jackson Nascimento, Nilson Borges e Sicupira.
Seis itens da cápsula do tempo do Athletico
- Réplica do troféu de Campeão Brasileiro de 2001
- Jaleco do Bolinha, massagista
- Representação do gol do Alex Mineiro contra o São Caetano, na final do Brasileiro de 2001
- Camisa de 2018, na conquista da Sul-Americana
- Representação da assistência Marcelo Cirino para Rony, na final da Copa do Brasil de 2019, contra o Inter
- Notícia com o pioneirismo do teto retrátil da Arena da Baixada
Os mais de 100 itens na cápsula do tempo do Athletico
Athletico participou de outra cápsula do tempo em 1999
Em 1999, o Athletico também lançou um objeto em uma cápsula do tempo, criada pelo jornal New York Times. A abertura acontecerá no ano 3000.
A história para isso foi através do jornalista do periódico norte-americano, que estava em Curitiba e pediu uma sugestão de um taxista. Torcedor do Furacão, o motorista sugeriu o manto rubro-negro para ser o 'objeto significativo sobre o país'.
O jornal entrou em contato com o Athletico, que colocou uma camisa dentro da 'cápsula do milênio'.
Athletico inaugura zona mista na Arena
A última novidade realizada pelo Athletico foi repaginar a zona mista da Arena da Baixada, espaço que os jornalistas utilizam para entrevistar os atletas e dirigentes após as partidas. Os corredores, antes cinzas, passaram a ter imagens em referência à história atleticana.
O projeto foi feito pelo clube e teve apoio da fornecedora de material esportivo, sendo denominado de 'Zona Mista Umbro'. Junto com a cápsula do tempo, o local estará aberto para visitação gratuita neste fim de semana, das 10h às 18h deste sábado (29), e das 10h às 17h de domingo (30), além da opção do Furacão Tour a partir de segunda-feira (31).
