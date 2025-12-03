Guia da secação: Internacional depende só de si para ficar na Série A
Com duas vitórias, Colorado deixa o Z4 e escapa do rebaixamento
Mesmo estando na 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, o Internacional depende só de si para não jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. É isso mesmo, o Lance! explica como duas vitórias nos dois últimos jogos – nesta quarta-feira (3), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, e domingo (7), contra o Bragantino, no Beira-Rio – tiram o Colorado da situação incômoda.
O Alvirrubro tem 41 pontos, na primeira posição do Z4, igualado com o Santos, 16º, que está à frente pelo saldo de gols. Mais acima estão Vitória, 42; Ceará, 43; Atlético-MG, 45; Bragantino; 45; e Vasco, 45.
Internacional depende só de si
Pelas simulações feitas pelo Lance!, caso vença o Tricolor Paulista, na Vila Belmioro, e o Bragantino, no Beira-Rio, o Inter pularia de 41 para 47 pontos. Assim, ultrapassaria o próprio Bragantino e/ou o Vitória ao fim da competição.
Isso aconteceria porque os dois times têm às 19h (de Brasília) desta quarta, em Bragança Paulista, um confronto direto. Em caso de triunfo dos paulistas, os baianos estacionam em 42 pontos e só poderiam chegar a 45. Se o Leão vencer, é o Bragantino que permaneceria com 45, podendo ser ultrapassado pelo Inter no duelo entre as duas equipes no domingo.
Chances de sair do Z4 nesta quarta
O time de Abel Braga tem a possibilidade de deixar o Z4 nesta quarta até se empatar na Vila Belmiro. Para isso acontecer, teria de torcer para o Fortaleza (40) não vencer o Corinthians e o Santos (41) perder para o Juventude no Alfredo Jaconi, às 19h30min (de Brasília).
Por fim, também seca o Ceará (43) contra o Flamengo, no Maracanã, em jogo que pode garantir o título brasileiro ao campeão da Libertadores.
