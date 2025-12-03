Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Mineirão pela 37ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record na TV aberta, da Cazé TV no streaming e do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir a Cruzeiro x Botafogo!
Relacionadas
Já sem pretensões na competição e focado na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim mira a manutenção para o 12º seguido de invencibilidade. O treinador português visa evitar o desgaste da equipe considerada titular e pode promover algumas mudanças.
O Cruzeiro conta com um retrospecto muito positivo contra o Botafogo. A equipe mineira não sabe o que é perder para os cariocas desde o segundo turno de 2016. Na atual edição, no primeiro turno, disputado no Nilton Santos, vitória da Raposa pelo placar de 2 a 0 com gols de Christian e Matheus Pereira.
➡️CLIQUE AQUI para acessar o simulador do sorteio da Copa do Mundo de 2026
Do outro lado, o Botafogo, que vem de empate fora de casa com o Corinthians, por 2 a 2, mira reassumir a quinta colocação para ir direto à fase de grupos da Libertadores. No entanto, além do tabu contra o adversário, o técnico Davide Ancelotti precisará driblar outro grande problema, que é o alto número de desfalques.
Para a partida fora de casa, o Glorioso perdeu o goleiro Léo Linck, o zagueiro Alexander Barboza e os meias-atacantes Tucu Corrêa a Savarino. Santiago Rodríguez cumprirá suspensão, assim como Mateo Ponte e Jeffinho — este por expulsão no banco contra o Corinthians.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja mais sobre Cruzeiro x Botafogo:
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 37ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira (2/12), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta); Cazé TV (streaming) e Premiere (pay-per-view);
🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Montoro; Jordan Barrera, Artur e Kadir (Arthur Cabral).
- Matéria
- Mais Notícias