Já são 28 anos. E serão três décadas de parceria. O Athletico anunciou, nesta sexta-feira (28), a renovação com a fornecedora de material esportivo Umbro. A marca inglesa vai acompanhar, portanto, o Furacão no ano de retorno da equipe à elite do Campeonato Brasileiro - o novo contrato estende a parceria até 2029.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- A renovação da nossa parceria é um grande exemplo de fornecimento de material esportivo sustentável e rentável. É um orgulho termos um parceiro de tão longa data - celebra Mauro Holzmann, diretor de relações institucionais do Athletico.

O início da caminhada conjunta entre clube e a marca inglesa se deu em 1997. A companhia, portanto, vestiu o crescimento do Rubro-Negro, que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2001 e acumulou mais sucessos esportivos em anos mais recentes.

continua após a publicidade

- Estamos muito felizes em seguir ao lado do Athletico-PR, um clube que representa excelência, modernidade e paixão. Construímos uma trajetória conjunta de grandes conquistas, e a renovação consolida nossa confiança em um futuro ainda mais promissor - destaca Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Naming Rights

A marca assumiu também o naming rights da zona mista da Arena da Baixada. A inauguração da "Zona mista Umbro" foi feita em um evento no estádio. O espaço recebeu nova estrutura para receber a imprensa, além de uma comunicação visual nova.

continua após a publicidade

Odair Hellmann inicia planejamento para 2026

Com o acesso na Série B, conquistado no último domingo (23), o técnico Odair Hellmann já iniciou o planejamento do Athletico para 2026. O comandante rubro-negro tem contrato com o Furacão até maio e deve estendê-lo até o final do ano que vem.

- Ano que vem vai ser dificílima (Série A). Sempre é muito difícil quando você volta. Ano que vem sobe o patamar, sobe a dificuldade. Temos que ter atenção para não criar um cenário de cobrança. É um ano de extrema dificuldade para estabelecer o Athletico. Vai ser de confirmação na Série A. Não é de uma hora para outra que enfrenta Palmeiras e Flamengo achando que as coisas vão acontecer ao natural - afirmou o comandante.