Dorival poupa titulares e confirma escalação do Corinthians contra o Fortaleza

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Fortaleza, que será realizado nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Castelão, na capital cearense. Dorival Júnior, treinador do Timão, optou por uma equipe alternativa para o duelo pela 37ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Na nona colocação, com 46 pontos, o duelo é importante na luta do Corinthians pelo oitavo lugar, que pode garantir uma vaga na Pré-Libertadores caso Cruzeiro e Fluminense conquistem a Copa do Brasil. Mesmo assim, Dorival Júnior promoveu muitas mudanças entre os titulares.

O Timão viajou para Fortaleza com cinco desfalques. Charles, punido pelo STJD por agressão cometida no embate contra o Red Bull Bragantino, e Matheuzinho, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, ficam fora por problemas burocráticos. Memphis, Garro, e Yuri Alberto, estão fora por recomendação do departamento médico.

continua após a publicidade

Memphis será baixa pelo terceiro jogo consecutivo. O holandês iniciou a transição física após tratar uma entorse no joelho esquerdo, agravada por um edema ósseo, mas ainda não tem condições de entrar em campo pelo Corinthians.

Os diagnósticos de Garro e Yuri Alberto foram divulgados nesta quarta-feira (3). O camisa 9 sofre com um edema na sínfise púbica, articulação que conecta os ossos púbicos direito e esquerdo na pélvis, além de uma sobrecarga na musculatura adutora. O argentino, por sua vez, segue em recuperação de um estiramento no em recuperação de um estiramento no músculo solear, na panturrilha.

continua após a publicidade

A meta da comissão técnica do Corinthians é contar com 100% do elenco para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que começam no dia 10 de dezembro. Por isso, Dorival Júnior optou por dar oportunidades a atletas com menos rodagem entre os titulares.

A equipe atuará com um sistema de 3-5-2. Entre as novidades, estão velhos conhecidos da Fiel. André Ramalho retorna ao time titular no lugar Gustavo Tchoca. Cacá também volta ao sistema defensivo, ao lado de Gustavo Henrique, um dos destaques do time.

No meio-campo, Dorival Júnior promoveu a entrada de André no time titular. O jogador formará o sistema com Maycon, que volta a ser capitão, Breno Bidon e Dieguinho. No ataque, Vitinho e Gui Negão.

O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; Matheus Bidu, André, Maycon, Breno Bidon e Dieguinho; Vitinho e Gui Negão.

André Ramalho será titular do Timão contra o Fortaleza (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Decisão

O Fortaleza chega ao jogo com a missão de escapar da zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, a equipe cearense pode subir na tabela caso vença o Corinthians. Por outro lado, o Timão luta pela oitava colocação do Brasileiro. Os comandados de Dorival Júnior podem subir na tabela caso vençam, e o São Paulo perca para o Internacional, em duelo que será realizado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).