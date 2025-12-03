Escalações de Bahia e Sport estão definidas para duelo do Brasileirão

Bahia e Sport estão escalados para a partida de logo mais, marcada para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Brasileirão. Com retorno importante na defesa, o Tricolor vai se despedir da torcida nesta temporada com a meta de garantir classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Enquanto isso, o Leão da Ilha, já rebaixado, tenta fechar a competição de forma digna.

A boa notícia para Rogério Ceni é o retorno do zagueiro argentino Ramos Mingo, que cumpriu suspensão diante do Juventude e vai fazer dupla de zaga com Kanu nesta quarta-feira.

Por outro lado, o volante Jean Lucas tomou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Juventude, na última sexta-feira, e vai cumprir suspensão. Acevedo fica com a posição.

Quem também não estará em campo é o zagueiro David Duarte, o atacante Sanabria e o meia Michel Araújo, todos no departamento médico. O trio, inclusive, só volta a jogar na próxima temporada.

Relacionados do Bahia contra o Sport; veja abaixo as escalações (Foto: divulgação)

Já o técnico César Lucena não terá uma missão nada fácil à frente do Sport. Apesar do retorno do lateral-esquerdo Kévyson, que cumpriu suspensão contra o Santos, quatro desfalques no time podem fazer a diferença. A começar por Derik Lacerda, vice-artilheiro na temporada, que foi suspenso por indisciplina. Já Pedro Augusto e Hereda seguem no departamento médico, enquanto o jovem volante Zé Lucas, de 17 anos, será preservado nesta reta final de Brasileirão.

Escalações de Bahia e Sport

Assim, a escalação do Bahia contra o Sport é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Sport vai a campo com: Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Igor Cariús e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Adriel, Matheusinho e Romarinho.

BAHIA X SPORT

37ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 03 de dezembro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Sport: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);