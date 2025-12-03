menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Abel Braga receberá um salário mínimo no Internacional

Técnico teve o nome regularizado no BID com vencimentos de R$ 1.518

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 03/12/2025
18:17
Abel Braga na volta ao Internacional conversa
Abel Braga na volta ao Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
A ideia de que Abel Braga trabalharia uma semana e dois jogos sem remuneração no Internacional foi atrapalhada pela burocracia. Por questões jurídicas, o contrato do técnico com clube teve que ter um valor registrado para ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o profissional, está na sua oitava passagem pelo Beira-Rio, receberá um salário mínimo. Pelo que apurou o Lance!, o valor deverá ser doado por ele a alguma instituição de caridade.

A burocracia faz parte da exigência da CBF para a validação dos contratos de jogadores e de técnicos no seu sistema. Para o documento ser validado no BID, é necessário constar o valor do salário.

Pelo seu vínculo afetivo com o Inter, Abel abriu mão de qualquer pagamento para tentar livrar o clube da zona de rebaixamento nas duas últimas rodadas do Brasileirão. A questão foi anunciada pelo presidente Alessandro Barcellos na apresentação do técnico, no começo da noite de domingo (30).

Abel receberá salário mínimo

Segundo fontes do Lance!, o tema foi analisado internamente e, para facilitar a inscrição para que o treinador pudesse estar na casamata contra o São Paulo, nesta quarta-feira (3), e contra o Bragantino, no domingo (7), o Colorado colocou a remuneração mínima prevista na legislação brasileira, que é de R$ 1.518.

Abel Braga retorna ao Inter para a sua oitava passagem como treinador do clube. Campeão mundial e da Libertadores em 2006 e ídolo da torcida desde então, o técnico vem trabalhando para retomar a confiança do plantel para conquistar duas vitórias e livrar a equipe do rebaixamento.

Abel Braga, técnico do Internacional, na chegada a Guarulhos
Abel Braga, técnico do Internacional, na chegada a Guarulhos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

