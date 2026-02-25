Kaio Jorge joga? Confira as opções de Tite para Cruzeiro x Corinthians

O Cruzeiro enfrenta o Corinthians na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, Tite terá dois retornos muito importantes para o elenco.

Depois de serem poupados no último fim de semana, contra o Pouso Alegre, Kaio Jorge e Keny Arroyo voltam a ficar à disposição do técnico para o duelo contra o Corinthians.

O camisa 19 foi poupado da semifinal do Campeonato Mineiro, enquanto o equatoriano sentiu um incômodo no joelho esquerdo.

Treino, na Toca 2. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na segunda-feira, os dois fizeram atividades em campo, mas em trabalho separado do grupo. Já na véspera de Cruzeiro x Corinthians, treinaram normalmente com os demais atletas. Sendo assim, estão à disposição de Tite.

Com isso, uma provável escalação do Cabuloso vem com: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Arroyo (Wanderson), Kaio Jorge.

O elenco do Cruzeiro está na Toca da Raposa II desde a nesta terça-feira e permanece concentrado até a partida contra o Corinthians.

Semana decisiva para o Cruzeiro

Tite terá uma semana decisiva para seu futuro no comando da equipe celeste. Lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda sem vencer pela competição, o Cabuloso terá um confronto importante contra o Corinthians, pela quarta rodada do torneio. Até o momento, os mineiros foram goleados por 4 a 0 pelo Botafogo, perderam por 2 a 1 para o Coritiba, e empataram em 2 a 2 com o Mirassol.

Depois, o Cruzeiro irá definir uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Com a vantagem mínima construída fora de casa, o time pode até mesmo empatar que garante seu lugar na decisão do Estadual.

