Fortaleza garante premiação milionária com vaga na Copa do Brasil

O Fortaleza derrotou o Maguary-PE por 4 a 3 na última terça-feira (24) e assegurou vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A classificação garantiu uma premiação milionária ao Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O clube já tinha assegurado R$ 1,38 milhão pela participação na segunda fase, sendo esse o valor referente aos integrantes do Grupo 2, que são as equipes da Série B. A ida à terceira fase garantiu mais R$ 1,53 milhão aos cofres cearenses, novamente considerando a quantia paga ao Grupo 2.

Assim, o Fortaleza já soma R$ 2,91 milhões pela sua campanha no torneio nacional. O campeão desta Copa do Brasil receberá, somente pela final, R$ 78 milhões - o total ainda levará em conta o desempenho nas outras fases.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Partida entre Fortaleza e Maguary, pela Copa do Brasil (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o Fortaleza chegou a sofrer a virada do Maguary, mas reagiu e conquistou o triunfo nos acréscimos do 2º tempo. Luiz Fernando, Cardona, Rodrigo e Lucca Prior fizeram os gols do Leão.

continua após a publicidade

➡️ Em jogo eletrizante, Fortaleza vence o Maguary e avança na Copa do Brasil

Na terceira fase, o time do Pici visitará o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada somente na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no domingo (1º), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário será o rival Ceará, atual bicampeão do torneio.

A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). O Leão não vence a taça estadual desde 2023, quando obteve o pentacampeonato consecutivo.