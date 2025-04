Internacional: quem é Raykkonen, o guri com nome de piloto de F1

Até em momentos de folga o técnico Roger Machado parece estar pensando no time do Internacional. Tanto que frequentemente visita o CT Celeiro de Ases, em Alvorada, onde as equipes de base treinam. Foi assim que descobriu o zagueiro Victor Gabriel, no ano passado. Também dessa forma percebeu Raykkonen, o guri com nome de piloto de F1 que saiu do sub-17 para o banco de reservas e para a partida contra o Maracanã-CE, pela Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (29), no estádio Beira-Rio.

E não fosse o preciosismo do VAR o menino com nome de piloto de Fórmula-1 teria se tornado o mais jovem a marcar um gol com a camisa vermelho no século 21 e o segundo mais novo na história do clube. Como foi marcada mão no lance, o fato não se confirmou. Mesmo assim, serviu para mostrar a desenvoltura do garoto de 1m87cm ao se meter entre os zagueiros sem medo para cabecear a bola.

Antes de tudo, de onde vem o nome

Antes até de entrar em campo, o menino já chamava atenção. Pelo nome. Era, sem dúvida, uma homenagem ao piloto de F1 Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007, nove meses antes do seu nascimento. Apesar do "Y" no lugar do "I", Raykkonen foi uma homenagem que seu pai fez a um tio avô que morava com a família, amava automobilismo e se tornara fã do Homem de Gelo, como era conhecido o piloto por causa da sua frieza ao volante e sua nacionalidade, a fria Finlândia.

Natural de Mãe do Rio, no Pará, Raykkonen é vinculado ao Goiás e está emprestado no Celeiro de Ases. Chegou para o sub-17, mas chamou atenção. Seu desempenho, somado aos desfalques no ataque, fizeram com que o treinador do profissional convocá-lo para a partida.

Desempenho na base

Na equipe o sub-17, o atacante disputou oito partidas pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Gaúcho da categoria desde sua chegada em fevereiro. Marcou cinco gols e deu uma assistência. No time goiano desde os 13 anos, Raykkonen é tratado como grande promessa, tanto é que renovou seu contrato com o Esmeraldino até 2027.

O contrato de empréstimo com o Internacional vai até janeiro de 2026, com opção de compra ao final do período. Não há confirmação sobre o valor do passe do guri.

Seu homônimo dirigiu pela Sauber, McLaren, Lotus e Alfa Romeo, mas só foi campeão pela Ferrari, a escuderia vermelha italiana. Se seguir essa lógica, quem sabe seu cará paraense não deslancha com o vermelho do Internacional.