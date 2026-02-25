Copa do Brasil: jogos desta quarta (25), horários e onde assistir ao vivo

A segunda fase da Copa do Brasil de 2026 tem sequência nesta quarta-feira com uma maratona de partidas espalhadas pelo país. Ao todo, 19 confrontos movimentam 13 estados, contemplando as cinco regiões e reforçando o caráter democrático da competição, conhecida por colocar frente a frente clubes de diferentes divisões e realidades financeiras.

continua após a publicidade

➡️ Copa do Brasil: segunda fase começa com quatro jogos decisivos e premiação milionária

➡️ Em jogo eletrizante, Fortaleza vence o Maguary e avança na Copa do Brasil

Entre os atrativos da rodada estão as primeiras aparições de equipes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Goiás, Atlético-GO, Novorizontino, São Bernardo e Londrina entram em campo pressionados pelo favoritismo natural e pela necessidade de confirmar a classificação fora de casa ou diante de torcidas que prometem estádios cheios.

continua após a publicidade

A premiação é um dos ingredientes que elevam a tensão. Quem avançar à terceira fase garante cota milionária: R$ 1,53 milhão para clubes da Série B e R$ 950 mil para os demais. Trata-se de um valor relevante no planejamento financeiro, especialmente para equipes de menor investimento, que veem na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, ingressam apenas em etapa posterior do torneio.

Assim como na fase anterior, os confrontos são disputados em jogo único, com mando definido por sorteio. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis, cenário que costuma ampliar o espaço para surpresas e manter o histórico de zebras da competição.

continua após a publicidade

Confira os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil:

15h30 – Juazeirense x Capital-DF

15h30 - Castanhal-PR x Guarani (transmissão ge TV)

16h - Atlético-GO x Primavera-MT (transmissão Sportv)

18h – Novorizontino x Nacional-AM (transmissão Amazon Prime)

18h – Madureira x ABC

19h – Londrina x Penedense-AL

19h – Retrô x Uberlândia

19h – Tombense x Oratório-AP

19h – São Luiz-RS x Maranhão

19h30 – Imperatriz-MA x Amazonas (transmissão ge TV)

19h30 – Anápolis x Cianorte-PR

19h45 – Ceilândia x Jacuipense

20h – Gama x Goiás (transmissão Amazon Prime)

20h – Caxias x Guarany de Bagé

20h – São Bernardo x Atlético-BA

20h – ASA-AL x Operário-MS

20h – Águia de Marabá x Independência-AC

20h – Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO

21h – Mixto-MT x Botafogo-PB

Goiás enfrenta o Gama pela segunda fase da Copa do Brasil (Foto: Heber Gomes/Agif/Gazeta Press)

Com clubes tradicionais e emergentes dividindo o protagonismo, a rodada promete fortes emoções e a possibilidade de novos capítulos marcantes na trajetória da competição mais imprevisível do calendário nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte