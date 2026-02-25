Fortaleza tem dois possíveis adversários na Copa do Brasil; veja

Em partida agitada, o Fortaleza venceu o Maguary-PE por 4 a 3 na última terça-feira (24) e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor já conhece seus dois possíveis adversários na próxima etapa da competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O time do Pici terá pela frente, fora de casa, o vencedor do confronto entre Manauara-AM e Itabaiana-SE. Tal partida será realizada somente na próxima quarta-feira (4), às 21h (de Brasília).

Os jogos da terceira fase acontecerão nos dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira) de março. Serão 24 embates únicos, reunindo 44 classificados anteriores e outros quatro participantes: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Luiz Fernando comemora seu gol na partida entre Fortaleza e Maguary, pela Copa do Brasil de 2026 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Atuando na Arena Castelão, o Fortaleza chegou a sofrer a virada do Maguary, mas reagiu e conquistou o triunfo nos acréscimos do 2º tempo. Luiz Fernando, Cardona, Rodrigo e Lucca Prior fizeram os gols do Tricolor, que agora está de olho no Estadual.

continua após a publicidade

➡️ Em jogo eletrizante, Fortaleza vence o Maguary e avança na Copa do Brasil

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no domingo (1º), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário será o rival Ceará, atual bicampeão do torneio.

A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). O Leão não vence a taça estadual desde 2023, quando obteve o pentacampeonato consecutivo.