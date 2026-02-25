Confira suspensos e lesionados da quarta rodada do Brasileirão

A quarta rodada do Brasileirão 2026 tem início nesta quarta-feira (25) com seis jogos e terá mais uma partida nesta quinta-feira (26). Isso porque três partidas foram adiadas e ainda não têm data: Flamengo x Mirassol, Botafogo x Vitória e Bahia x Chapecoense.

Nesta quarta, o Botafogo pega o Nacional Potosí, da Bolívia, no jogo de volta pela segunda fase da classificatória da Copa Libertadores. Mesma situação do Tricolor baiano, que encara o O'Higgins, do Chile. O rubro-negro carioca vai enfrentar o Lanús, da Argentina, na quinta-feira, pela decisão da Recopa Sul-Americana.

O Lance! traz agora o panorama das escalações dos times que entrarão em campo nesta quarta e quinta-feira.

Suspensos, lesionados e as escalações da 4ª rodada do Brasileirão

Bragantino x Athletico-PR

📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 19h

🏟️ Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Transmissão: Premiere

Bragantino

Suspensos : Gabriel

: Gabriel Lesionados: Agustin Sant'Anna, Fabricio, Guzmán Rodríguez, Rodriguinho e Vanderlan

Agustin Sant'Anna, Fabricio, Guzmán Rodríguez, Rodriguinho e Vanderlan Time provável: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Mosquera e Sasha.

Athletico-PR

Suspensos: --

-- Lesionados: Renan Peixoto

Renan Peixoto Time provável: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros.

Remo x Internacional

📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 19h

🏟️ Local: Mangueirão, em Belém (PA)

📺 Transmissão: Premiere

Remo

Suspensos: -

- Lesionados: Eduardo Melo, Jáderson e Patrick

Eduardo Melo, Jáderson e Patrick Time provável: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Léo Andrade; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro.

Internacional

Suspensos: -

- Lesionados: Bruno Tabata e Victor Gabriel

Bruno Tabata e Victor Gabriel Time provável: Rochet; Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré

Coritiba x São Paulo

📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 19h30

🏟️ Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Transmissão: Amazon Prime

Coritiba

Suspensos: -

- Lesionados: Benassi e Rodrigo Rodrigues

Benassi e Rodrigo Rodrigues Time provável: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha..

São Paulo

Suspensos: --

-- Lesionados: Ryan Francisco

Ryan Francisco Time provável: Rafael; Maik, Doria, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio; Lucas, Luciano e Tapia.

Cruzeiro x Corinthians

📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 20h

🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Transmissão: Premiere

Cruzeiro

Suspensos : --

: -- Lesionados: Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra

Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra Time provável: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal) e Wanderson (Arroyo).

Corinthians

Suspensos : -

: - Lesionados: Hugo, Kaio César, Matheus Pereira e Yuri Alberto

Hugo, Kaio César, Matheus Pereira e Yuri Alberto Time provável: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele (Charles), André, Carrillo e Rodrigo Garro; Vitinho (Dieguinho) e Gui Negão.

Palmeiras x Fluminense

📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 21h30

🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Transmissão: TV Globo, Premiere e GeTV

Palmeiras

Suspensos : --

: -- Lesionados: Paulinho e Emiliano Martinez

Paulinho e Emiliano Martinez Time provável: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque..

Fluminense

Suspensos : Canobbio

: Canobbio Lesionados: Nonato

Nonato Time provável: Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy.

Grêmio x Atlético-MG

📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 21h30

🏟️ Local: Arena, em Porto Alegre (RS)

📺 Transmissão: Premiere

Grêmio

Suspensos : Wagner Leonardo

: Wagner Leonardo Pendurados : Tetê

: Tetê Lesionados: Jair e Matheus Carvalho

Jair e Matheus Carvalho Time provável: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Dodi); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu.

Atlético-MG

Suspensos : --

: -- Lesionados: Alexsander e Lyanco

Alexsander e Lyanco Time provável: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk.

Santos x Vasco

📆 Data e hora: quinta-feira (26/02), às 19h

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Transmissão: SporTV e Premiere

Santos

Suspensos: - Lesionados: Gustavo Henrique Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo e Neymar; Rony e Gabigol.

Vasco

Suspensos: --

-- Lesionados: Mateus Carvalho

Mateus Carvalho Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Carlos Cuesta), Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê); Hinestroza, Rojas, Andrés Gomez; Spinelli.

