Confira suspensos e lesionados da quarta rodada do Brasileirão
Quarta rodada começa nesta quarta-feira com seis jogos
A quarta rodada do Brasileirão 2026 tem início nesta quarta-feira (25) com seis jogos e terá mais uma partida nesta quinta-feira (26). Isso porque três partidas foram adiadas e ainda não têm data: Flamengo x Mirassol, Botafogo x Vitória e Bahia x Chapecoense.
Nesta quarta, o Botafogo pega o Nacional Potosí, da Bolívia, no jogo de volta pela segunda fase da classificatória da Copa Libertadores. Mesma situação do Tricolor baiano, que encara o O'Higgins, do Chile. O rubro-negro carioca vai enfrentar o Lanús, da Argentina, na quinta-feira, pela decisão da Recopa Sul-Americana.
O Lance! traz agora o panorama das escalações dos times que entrarão em campo nesta quarta e quinta-feira.
Suspensos, lesionados e as escalações da 4ª rodada do Brasileirão
Bragantino x Athletico-PR
📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 19h
🏟️ Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Transmissão: Premiere
Bragantino
- Suspensos: Gabriel
- Lesionados: Agustin Sant'Anna, Fabricio, Guzmán Rodríguez, Rodriguinho e Vanderlan
- Time provável: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Mosquera e Sasha.
Athletico-PR
- Suspensos: --
- Lesionados: Renan Peixoto
- Time provável: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros.
Remo x Internacional
📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 19h
🏟️ Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Transmissão: Premiere
Remo
- Suspensos: -
- Lesionados: Eduardo Melo, Jáderson e Patrick
- Time provável: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Léo Andrade; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro.
Internacional
- Suspensos: -
- Lesionados: Bruno Tabata e Victor Gabriel
- Time provável: Rochet; Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero e Borré
Coritiba x São Paulo
📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 19h30
🏟️ Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📺 Transmissão: Amazon Prime
Coritiba
- Suspensos: -
- Lesionados: Benassi e Rodrigo Rodrigues
- Time provável: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha..
São Paulo
- Suspensos: --
- Lesionados: Ryan Francisco
- Time provável: Rafael; Maik, Doria, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antonio; Lucas, Luciano e Tapia.
Cruzeiro x Corinthians
📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 20h
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
📺 Transmissão: Premiere
Cruzeiro
- Suspensos: --
- Lesionados: Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra
- Time provável: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal) e Wanderson (Arroyo).
Corinthians
- Suspensos: -
- Lesionados: Hugo, Kaio César, Matheus Pereira e Yuri Alberto
- Time provável: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele (Charles), André, Carrillo e Rodrigo Garro; Vitinho (Dieguinho) e Gui Negão.
Palmeiras x Fluminense
📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 21h30
🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📺 Transmissão: TV Globo, Premiere e GeTV
Palmeiras
- Suspensos: --
- Lesionados: Paulinho e Emiliano Martinez
- Time provável: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque..
Fluminense
- Suspensos: Canobbio
- Lesionados: Nonato
- Time provável: Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Arana; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Savarino e John Kennedy.
Grêmio x Atlético-MG
📆 Data e hora: quarta-feira (25/02), às 21h30
🏟️ Local: Arena, em Porto Alegre (RS)
📺 Transmissão: Premiere
Grêmio
- Suspensos: Wagner Leonardo
- Pendurados: Tetê
- Lesionados: Jair e Matheus Carvalho
- Time provável: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Dodi); Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu.
Atlético-MG
- Suspensos: --
- Lesionados: Alexsander e Lyanco
- Time provável: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk.
Santos x Vasco
📆 Data e hora: quinta-feira (26/02), às 19h
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere
Santos
- Suspensos: -
- Lesionados: Gustavo Henrique
- Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo e Neymar; Rony e Gabigol.
Vasco
- Suspensos: --
- Lesionados: Mateus Carvalho
- Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Carlos Cuesta), Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê); Hinestroza, Rojas, Andrés Gomez; Spinelli.
