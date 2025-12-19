Abel Braga quer Internacional mais perto da base

A primeira coletiva de Abel Braga como diretor técnico indicou que o agora dirigente quer o Internacional mais perto da base, do Celeiro de Ases. Para isso, trouxe seu eterno auxiliar técnico Leomir de Souza para fazer a transição entre Alvorada e Beira-Rio. Além disso, pelo menos no começo da temporada de 2026, o sub-20 está integrado ao CT Parque Gigante.

Auxiliar de Abelão por 22 anos, Leomir tem uma ligação com o Colorado. Ele fazia parte do elenco vice-campeão brasileiro em 1988, primeira campanha do então treinador no Beira-Rio. Foi o ano em que o Inter venceu o Gre-Nal do Século, mas perdeu o título para o Bahia da elegância sútil de Bobô.

Quando jogador, antes do Inter, teve passagem por Coritiba e Fluminense, onde conquistou o Brasileirão de 1984 e o tri carioca de 1983 a 1985. Agora, o ex-volante será assistente de Abel na Diretoria Técnica. Será uma espécie de diretor.

Abel Braga quer Inter mais perto da base

O foco será a base. Estará próximo à Morada dos Quero-Queros, casa do Celeiro de Ases, em Alvorada.

– Esse é um setor que não se pode errar nunca – disse Abel, para completar::

– O Leomir foi sempre meu auxiliar técnico. Agora, vai ser meu diretor. Queremos trazer a base mais para perto da gente. Quer dizer, nós vamos estar mais presentes em Alvorada. Principalmente com o Leomir.

Em sua nova função, Leomir terá como objetivo aproximar os jovens jogadores da equipe principal e garantir uma transição eficiente e tranquila. O agora diretor tem uma vasta experiência no futebol, tendo trabalhado como auxiliar de Abelão em diversos clubes ao longo dos anos, incluindo Fluminense e Internacional em passagens anteriores.

