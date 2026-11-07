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Gabriel Pereira ganha oportunidade de se firmar como zagueiro do Vasco contra o Palmeiras

Após marcar na vitória sobre o Athletico-PR, zagueiro deve ser titular na semifinal

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 08:00
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Gabriel do Vasco da Gama celebra com os braços erguidos durante a partida.
Gabriel Pereira comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Gabriel Pereira terá uma nova oportunidade de se firmar no Vasco. Depois de uma estreia como titular marcada pela goleada por 4 a 1 sofrida para o Flamengo, o zagueiro deu a volta por cima na segunda chance que recebeu. Diante do Athletico-PR, o defensor teve boa atuação, marcou o terceiro gol da virada cruz-maltina por 3 a 1 e ganhou pontos com a comissão técnica.

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Agora, o jogador terá mais um desafio importante pela frente. Com a expulsão de Saldivia no primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, Gabriel deve ser titular na partida de volta, ao lado de Robert Renan. A oportunidade pode representar um passo importante para o zagueiro conquistar espaço na equipe nesta reta final de temporada.

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Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco
Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco (Foto: Reprodução)

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Contratado em setembro de 2026, por empréstimo junto ao FC Copenhagen, da Dinamarca, Gabriel Pereira chegou ao Cruz-Maltino com uma opção de compra que se tornará obrigatória caso o jogador atinja a meta estipulada em contrato: ser titular em pelo menos 60% dos jogos, respeitando a minutagem exigida.

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Caso alcance o objetivo, o Vasco terá que desembolsar 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,5 milhões) para adquirir o jogador em definitivo. Pelo empréstimo, o clube já pagou 1,5 milhão de euros.

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