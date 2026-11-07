O futuro de Dorival Jr. no São Paulo ainda está em aberto. Com contrato válido até 31 de dezembro, o treinador evitou se posicionar sobre a possibilidade de permanecer no comando da equipe na próxima temporada e afirmou que prefere deixar a decisão para a gestão que assumirá o clube em breve. Apesar de ter a intenção de continuar no Tricolor, o técnico não quer que suas declarações sejam interpretadas em meio ao cenário político atual.

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A eleição presidencial do São Paulo se aproxima, e a mudança no comando do clube pode influenciar os próximos passos do departamento de futebol. Os candidatos são Vinicius de Medeiros, pela situação, e Marcelo Portugal Gouvêa, pela oposição.

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Diante desse contexto, Dorival adotou cautela ao ser questionado sobre a própria continuidade. O treinador ressaltou que as pessoas que trabalham no clube conhecem o projeto desenvolvido e que, neste momento, a vontade da instituição deve prevalecer.

– Tudo o que eu responder depois vai ter a interpretação. Então, prefiro não falar nada. Tenho contrato até 31 de dezembro. As pessoas aqui dentro me conhecem. Sabe o que está sendo feito e desenvolvido. A vontade do Dorival é a que menos importa neste momento, importa muito mais a vontade do São Paulo. Por isso, sempre vou respeitar opiniões e tomadas de decisões. Então, deixo a cargo de quem daqui a algum tempo assuma o nosso grupo – disse o treinador.

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A declaração não representa uma confirmação de saída, tampouco de renovação. Dorival preferiu não antecipar conversas ou decisões antes da definição da próxima gestão.

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Dorival tem contrato com o São Paulo até dezembro

O contrato de Dorival Júnior com o São Paulo termina em 31 de dezembro de 2026. Com a eleição e a transição de gestão no horizonte, a definição sobre o futuro do treinador deve passar pela diretoria que assumirá o clube.

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Embora a vontade de permanecer exista, segundo apurou o Lance!, Dorival evitou transformar o tema em uma discussão pública neste momento. O técnico reforçou que respeitará as decisões tomadas pelo São Paulo e que a prioridade, agora, é o trabalho desenvolvido pela equipe.