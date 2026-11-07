AO VIVO: acompanhe Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-20
Rivais se enfrentam pelo primeiro duelo por uma vaga na decisão do Estadual
Flamengo e Vasco se enfrentam na manhã deste sábado (7), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. O time rubro-negro chegou a esta fase após eliminar o Sampaio Corrêa, enquanto a equipe cruz-maltina deixou o Madureira pelo caminho. O Lance! acompanha o clássico ao vivo!
Flamengo 🔴⚫ x ⚪⚫ Vasco - Carioca Sub-20
- Vasco busca pressionar a saída de bola do Flamengo.
- 12' - Flamengo de novo levando perigo. Jhefinho aproveita rebote e chuta para fora.
- 10' - Flamengo chega com perigo. Sayago desce pelo lado direito do campo, mas toca errado, facilitando para a rede do Vasco.
- 05' - O Vasco é quem começa melhor, chegando mais ao campo de defesa do Flamengo.
- 03' - Jogo começa pegado na Gávea. Faltas para ambos os lados. Jogo promete!!
00' - COMEÇA O JOGO NA GÁVEA!
Anota na agenda 📝
O jogo de volta já tem data marcada. O confronto de volta será no dia 14 de novembro, no Estádio Nivaldo Pereira, às 10h.
Escalações de Flamengo e Vasco definidas, torcedor!
Flamengo 🔴⚫
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Esses são os 1️⃣1️⃣ iniciais escalados pelo técnico Marcelo Salazar para a partida de daqui a pouco entre Flamengo x Vasco pela semifinal do Carioca Sub-20! VAAAAI PRA CIMA DELES, MENGOOOOO! 🔴⚫️ 📺: A #FlamengoTV transmite a partida ao vivo e com imagens: https://t.co/2JUaRPg2so #Escalação #GarotosDoNinho #FLAxVAS— Flamengo (@Flamengo) November 7, 2026
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Vasco ⚪⚫
#CriasDaColina escalados para enfrentar o Flamengo pela ida das semifinais do Carioca Sub-20! 💢 📺 VascoTV #VascoDaGama https://t.co/wUjDhgFvId— Vasco Base (@vascobase) November 7, 2026
📲 Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Outra chave da semifinal 🔑
De um lado tem Flamengo x Vasco, do outro tem Botafogo x Fluminense. O alvinegro se classificou após eliminar o Bangu. Já o Tricolor passou pelo Nova Iguaçu. O primeiro jogo será neste sábado, às 15h (de Brasília).
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