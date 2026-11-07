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AO VIVO: acompanhe Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-20

Rivais se enfrentam pelo primeiro duelo por uma vaga na decisão do Estadual

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 09:28
Atualizado há 1 minutos
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Flamengo e Vasco se enfrentam na manhã deste sábado (7), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. O time rubro-negro chegou a esta fase após eliminar o Sampaio Corrêa, enquanto a equipe cruz-maltina deixou o Madureira pelo caminho. O Lance! acompanha o clássico ao vivo!

Jogadores em Flamengo x Vasco pelo Copa do Brasil Sub-20
Jogadores em Flamengo x Vasco em partida da categoria sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Flamengo 🔴⚫ x ⚪⚫ Vasco - Carioca Sub-20

  1. Vasco busca pressionar a saída de bola do Flamengo.
  • 12' - Flamengo de novo levando perigo. Jhefinho aproveita rebote e chuta para fora.
  • 10' - Flamengo chega com perigo. Sayago desce pelo lado direito do campo, mas toca errado, facilitando para a rede do Vasco.
  • 05' - O Vasco é quem começa melhor, chegando mais ao campo de defesa do Flamengo.
  • 03' - Jogo começa pegado na Gávea. Faltas para ambos os lados. Jogo promete!!

00' - COMEÇA O JOGO NA GÁVEA!

Anota na agenda 📝

O jogo de volta já tem data marcada. O confronto de volta será no dia 14 de novembro, no Estádio Nivaldo Pereira, às 10h.

Escalações de Flamengo e Vasco definidas, torcedor!

Flamengo 🔴⚫

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Vasco ⚪⚫

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Outra chave da semifinal 🔑

De um lado tem Flamengo x Vasco, do outro tem Botafogo x Fluminense. O alvinegro se classificou após eliminar o Bangu. Já o Tricolor passou pelo Nova Iguaçu. O primeiro jogo será neste sábado, às 15h (de Brasília).

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