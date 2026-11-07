Atlético-MG conseguiu três remontadas de dois gols na Copa do Brasil
O Galo tenta pela quinta vez reverter o placar desfavorável
Pela 11ª vez na história, o Atlético-MG foi derrotado por dois gols de diferença no jogo de ida da Copa do Brasil. Em três ocasiões, o Galo conseguiu uma remontada e em outra levou a classificação por conta do gol qualificado fora de casa.
A última vez que o Alvinegro conseguiu virar um resultado de dois gols de diferença foi em 2014, contra o Flamengo. Na ocasião, perdeu por 2 a 0 no Maracanã e fez 4 a 1 no Mineirão.
Na mesma edição da Copa do Brasil, o Atlético-MG tinha feito os mesmos resultados dentro e fora de casa contra o Corinthians.
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Em 2006, o Galo perdeu por 2 a 0 no Mineirão, mas conseguiu vencer por 3 a 1 no Castelão e, por conta do gol fora qualificado, se classificou.
A primeira remontada do Atlético-MG por dois gols de diferença ocorreu em 2004. Na ocasião, o Alvinegro perdeu para o Catuense por 4 a 2 na Bahia, mas goleou por 5 a 1 em Minas Gerais.
Confira as vezes que o Atlético-MG perdeu por dois gols de diferença no jogo de ida na Copa do Brasil
1994, quartas, Vasco: eliminado
- Ida (14/6/1994): Vasco 3 x 1 Atlético
- Volta (19/6/1994): Atlético 3 x 4 Vasco
2001, 2ª fase, Goiás: eliminado
- Ida (11/4/2001): Goiás 3 x 1 Atlético
- Volta (18/4/2001): Atlético 2 x 2 Goiás
2004, 1ª fase, Catuense: virou
- Ida (18/2/2004): Catuense 4 x 2 Atlético
- Volta (3/3/2004): Atlético 5 x 1 Catuense
2006, oitavas, Fortaleza: virou (gol fora)
- Ida (12/4/2006): Atlético 0 x 2 Fortaleza
- Volta (19/4/2006): Fortaleza 1 x 3 Atlético
2012, oitavas, Goiás: eliminado
- Ida (25/4/2012): Goiás 2 x 0 Atlético
- Volta (3/5/2012): Atlético 2 x 1 Goiás
2013, oitavas, Botafogo: eliminado
- Ida (22/8/2013): Botafogo 4 x 2 Atlético
- Volta (28/8/2013): Atlético 2 x 2 Botafogo
2014, quartas, Corinthians: virou
- Ida (1/10/2014): Corinthians 2 x 0 Atlético
- Volta (15/10/2014): Atlético 4 x 1 Corinthians
2014, semifinal, Flamengo: virou
- Ida (29/10/2014): Flamengo 2 x 0 Atlético
- Volta (5/11/2014): Atlético 4 x 1 Flamengo
2016, final, Grêmio: vice
- Ida (23/11/2016): Atlético 1 x 3 Grêmio
- Volta (7/12/2016): Grêmio 1 x 1 Atlético
2024, final, Flamengo: vice
- Ida (3/11/2024): Flamengo 3 x 1 Atlético
- Volta (10/11/2024): Atlético 0 x 1 Flamengo
2025, quartas, Cruzeiro: eliminado
- Ida (27/8/2025): Atlético 0 x 2 Cruzeiro
- Volta (11/9/2025): Cruzeiro 2 x 0 Atlético
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