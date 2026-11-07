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Filho de Romário, Romarinho anuncia aposentadoria e mira presidência do America-RJ

Ex-atacante encerrou a carreira aos 33 anos e é candidato único à presidência do clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 09:46
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Romarinho em campo pelo America
Romarinho em campo pelo America (Foto: Divulgação)

Romarinho decidiu encerrar sua trajetória como jogador profissional aos 33 anos. Filho de Romário, o atacante anunciou a aposentadoria nesta sexta-feira (6), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. O último compromisso dentro de campo aconteceu em julho, quando defendeu o America-RJ, clube pelo qual pretende iniciar uma nova etapa da carreira: a de dirigente.

Formado nas categorias de base do Vasco, Romarinho relembrou diferentes momentos da trajetória no futebol, desde a estreia no Brasileiro até a conquista de seu primeiro título profissional, pelo Brasiliense. O ex-atacante também falou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos e as comparações com o pai, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro.

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— Fui campeão, fiz alguns gols, não muitos. Houve críticas, fui comparado, xingado, aplaudido, machuquei, me recuperei, sorri, chorei, fiquei puto, mas no fim valeu a pena — afirmou.

Romarinho em ação pelo Vasco
Romarinho em ação pelo Vasco (Foto: Divulgação)

A despedida aconteceu justamente no America-RJ, clube que tem um significado especial para a família. A equipe carioca era a agremiação do coração de seu avô, Seu Edevair, e também de Romário, presidente do clube desde 2024. Com o passar do tempo, o próprio Romarinho desenvolveu uma identificação com o time.

Além de Vasco e America, Romarinho também vestiu as cores do Brasiliense, Macaé, Joinville, Nova Hamburgo e Icasa, entre outros clubes.

Romarinho é candidato à presidência do America-RJ

A aposentadoria também abre espaço para um novo desafio na trajetória de Romarinho. O ex-jogador é o único candidato à presidência do America-RJ até o momento e aparece como favorito para suceder o pai no comando da instituição.

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A eleição está prevista para a próxima segunda-feira. Romarinho já vinha participando dos bastidores políticos do clube, com presença em reuniões dos conselhos.

Números de Romarinho na última temporada

Em 2026, Romarinho disputou 21 partidas pelo America-RJ, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.

Romarinho em campo pelo America
Romarinho em campo pelo America (Foto: Divulgação)
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