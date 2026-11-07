Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8) para definir um dos finalistas da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Alviverde precisa apenas de um empate em São Januário para garantir presença em mais uma decisão na temporada. Do outro lado, o Cruz-Maltino busca reverter a desvantagem para seguir na disputa pelo título e manter vivo o sonho por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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Adversários neste fim de semana, Palmeiras e Vasco percorreram caminhos distintos na última década. O clube paulista passou por um processo de reestruturação após o segundo rebaixamento de sua história, em 2012, que resultou em crescimento financeiro e na conquista de títulos importantes, entre eles duas edições da Copa Libertadores.

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O Cruz-Maltino, por sua vez, viveu uma década marcada por oscilações esportivas e dois rebaixamentos para a Série B do Campeonato Brasileiro. No período, o clube também passou por um conturbado processo de transformação em SAF, que ganhou novos desdobramentos após os sócios aprovarem a venda de 90% para Marcos Lamacchia.

Palmeiras 'renasce' e volta ao caminho dos títulos

A reestruturação do Palmeiras começou em 2013, durante a gestão de Paulo Nobre, que promoveu mudanças administrativas e financeiras em meio à grave crise econômica enfrentada pelo clube. O processo ganhou impulso no ano seguinte, com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e a inauguração do Allianz Parque, posteriormente rebatizado como Nubank Parque.

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A nova arena ampliou o potencial de arrecadação, enquanto a chegada da Crefisa, em 2015, fortaleceu as receitas e a capacidade de investimento. A combinação desses fatores criou as bases para o crescimento esportivo e financeiro alviverde a partir de 2016.

Com a estrutura consolidada, o Palmeiras passou a acumular conquistas, em um processo que ganhou novo impulso com a chegada de Abel Ferreira. O português tornou-se o técnico com mais títulos na história do clube e, ao lado de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, figura entre os principais nomes do projeto esportivo de longo prazo da instituição.

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O trabalho de formação de atletas também se consolidou como um dos pilares do Palmeiras, tanto no aspecto esportivo quanto no financeiro. Desde 2020, mais de 50 jogadores das categorias de base chegaram ao elenco profissional, entre eles os atacantes Allan, Estêvão e Endrick, o meio-campista Danilo e o zagueiro Vitor Reis. Além de contribuírem dentro de campo, os atletas revelados pelo clube renderam mais de R$ 1,5 bilhão em negociações, reforçando os cofres.

Flaco Lopez disputa cabeçada com Sosa no triunfo do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Vasco sofre no recorte recente e busca encerrar jejum

O Vasco iniciou 2016 na Série B do Campeonato Brasileiro, mas conquistou o Campeonato Carioca sobre o Botafogo, seu último título de maior expressão até hoje. Desde então, o clube atravessou um longo período de instabilidade esportiva, com um novo rebaixamento, em 2020, e dificuldades para se estabelecer na elite nacional.

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Fora de campo, o cenário também foi marcado por endividamento elevado, mudanças administrativas e problemas na gestão da SAF, inicialmente comandada pela 777 Partners. Em recuperação judicial, o clube busca reorganizar suas finanças e vive um novo capítulo com a aprovação da venda de 90% da SAF para a Almirante Participações, ligada ao empresário Marcos Lamacchia.

Em 2026, o Vasco vive uma temporada de contrastes. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a segunda metade da tabela, mas apresentou desempenho mais consistente nas competições eliminatórias. Na Copa Sul-Americana, chegou à semifinal, quando acabou eliminado pelo Boca Juniors.

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Já na Copa do Brasil, mantém vivo o objetivo de encerrar um jejum de títulos que dura desde 2016. Para avançar à decisão, porém, precisa reverter a vantagem de 1 a 0 construída pelo Palmeiras no confronto de ida.