O São Paulo terá um amistoso durante a Data Fifa contra o Noroeste. Partida será disputada no dia 13 de novembro, na próxima sexta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).

Em seus redes sociais, Noroeste anunciou a partida e informou que a venda de ingressos para o confronto teria início nesta sexta-feira (6).

Estádio Alfredo de Castilho, lugar em que será disputado o amistoso, visto de cima - (Foto: Juninho Martins / Divulgação)

Relembre a última partida entre as equipes, que teve gol de Ceni

A última partida entre São Paulo e Noroeste aconteceu na tarde do dia 10 de abril de 2011, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). O duelo terminou 4 a 1 para o Tricolor Paulista, e o goleiro Rogério Ceni abriu o placar do confronto, de penalti, marcando seu 101 gol da carreira.

continua após a publicidade

Na época, o time do São Paulo atuou com a equipe reserva, mesmo com Casemiro, ainda menino, entre os titulares. O elenco ainda era formado por outras estrelas, como: Alex Silva, Miranda, Fernandinho, Lucas e Juan.

Entenda a situação dos clubes nos campeonatos

A equipe comandada por Dorival Júnior se encontra na 10ª colocação, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o Noroeste se prepara para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista de 2027. Neste ano, a equipe do Interiror disputou a Série D e foi eliminada na semifinal do torneio.

continua após a publicidade

Histórico do confronto entre as equipes

De acordo com dados do "Ogol", São Paulo e Noroeste se enfrentaram em 64 oportunidades, com 39 vitórias do São Paulo, 18 empates e 7 triunfos do Noroeste. Neste século, as equipes disputaram cinco partidas, com duas vitórias do Tricolor Paulista e três empates, e todos os duelos aconteceram durante o Campeonato Paulista.