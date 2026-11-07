São Paulo marca amistoso contra o Noroeste durante a Data Fifa; saiba mais
Partida será no dia 13 de novembro, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru; último duelo entre as equipes teve gol de Ceni
O São Paulo terá um amistoso durante a Data Fifa contra o Noroeste. Partida será disputada no dia 13 de novembro, na próxima sexta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).
Em seus redes sociais, Noroeste anunciou a partida e informou que a venda de ingressos para o confronto teria início nesta sexta-feira (6).
Relembre a última partida entre as equipes, que teve gol de Ceni
A última partida entre São Paulo e Noroeste aconteceu na tarde do dia 10 de abril de 2011, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). O duelo terminou 4 a 1 para o Tricolor Paulista, e o goleiro Rogério Ceni abriu o placar do confronto, de penalti, marcando seu 101 gol da carreira.
Na época, o time do São Paulo atuou com a equipe reserva, mesmo com Casemiro, ainda menino, entre os titulares. O elenco ainda era formado por outras estrelas, como: Alex Silva, Miranda, Fernandinho, Lucas e Juan.
Entenda a situação dos clubes nos campeonatos
A equipe comandada por Dorival Júnior se encontra na 10ª colocação, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o Noroeste se prepara para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista de 2027. Neste ano, a equipe do Interiror disputou a Série D e foi eliminada na semifinal do torneio.
Histórico do confronto entre as equipes
De acordo com dados do "Ogol", São Paulo e Noroeste se enfrentaram em 64 oportunidades, com 39 vitórias do São Paulo, 18 empates e 7 triunfos do Noroeste. Neste século, as equipes disputaram cinco partidas, com duas vitórias do Tricolor Paulista e três empates, e todos os duelos aconteceram durante o Campeonato Paulista.
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