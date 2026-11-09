São Paulo terá ausências na reapresentação após folga na Data Fifa
Após quatro dias de folga, Tricolor volta aos trabalhos nesta segunda-feira com as ausências de Bobadilla, convocado pelo Paraguai, e Luciano, que está com a família
O São Paulo volta aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (9), às 15h30 (de Brasília), no CT da Barra Funda, após quatro dias de folga. O elenco recebeu o período de descanso depois do clássico contra o Corinthians e inicia a preparação para o amistoso diante do Noroeste, marcado para sexta-feira (13), em Bauru.
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A partida será disputada às 20h, no Estádio Alfredo de Castilho, e faz parte da programação do Tricolor durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa. O próximo compromisso oficial da equipe será contra o Fluminense, no dia 19 de novembro, às 21h30, no Morumbis, pela 35ª rodada.
Bobadilla e Luciano serão ausências
O técnico do São Paulo não terá dois jogadores à disposição na reapresentação. O volante Bobadilla está com a seleção paraguaia, após ser convocado para os amistosos contra Singapura, no dia 13, e Japão, no dia 17.
Nesta temporada, Bobadilla soma 38 jogos pelo Tricolor, com quatro gols e seis assistências. Pela sua seleção, o atleta disputou a Copa do Mundo neste ano, participando da histórica campanha do Paraguai até as oitavas de final.
O atacante Luciano também não estará no CT nesta segunda-feira. O atacante está com a família após a morte do pai e permanece afastado das atividades neste momento. Ainda não foi divulgada a data do retorno do camisa 10.
O Tricolor terá a semana para trabalhar antes do amistoso em Bauru. A partida será uma oportunidade para a comissão técnica movimentar o elenco durante o período sem jogos oficiais.
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