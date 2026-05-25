Lance!TV transmite ao vivo o sorteio da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília), a CBF realiza o sorteio que vai definir os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, e você acompanha cada detalhe na transmissão exclusiva do Lance!TV, que começa o aquecimento mais cedo, às 10h.

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➡️ Copa do Brasil: veja todos os resultados, classificados e eliminados

Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme / CBF)

Time de peso na tela

O Lance!TV preparou uma escala de craques para garantir que você tenha a melhor análise e informação rápida:

No Estúdio: a apresentação fica por conta de João Vidal, que conduz o ritmo do sorteio com a interatividade de sempre. Comentaristas: Fernando David e Vítor Chorão analisam os possíveis cruzamentos, o peso das camisas e o momento de cada um dos 16 classificados. Direto da CBF: o repórter Thales Teixeira estará posicionado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, trazendo os bastidores e as reações imediatas dos dirigentes após as bolinhas rolarem.

Conexão Granja Comary e Seleção

Além do destino dos clubes, o Lance! amplia o horizonte. Durante a transmissão, teremos entradas ao vivo de João Lidington direto de Teresópolis. Ele traz o boletim atualizado da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, unindo a paixão nacional do mata-mata com o clima do mundial.

Diferentemente das fases anteriores, o sorteio desta terça-feira é pote único. Isso significa que não há restrições: qualquer confronto é possível entre os classificados.

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Confira a lista dos clubes que seguem vivos:

Internacional Cruzeiro Fluminense Vasco da Gama Juventude Santos Mirassol Palmeiras Remo Atlético Mineiro Chapecoense Grêmio Athletico Paranaense Corinthians Fortaleza Vitória

Quando serão os jogos?

O torcedor já pode preparar a agenda. As partidas de ida estão programadas para os dias 1º e 2 de agosto.