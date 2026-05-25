Lance!TV transmite ao vivo o sorteio da Copa do Brasil
Lance!TV transmite evento ao vivo a partir das 10h (horário de Brasília)
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Nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília), a CBF realiza o sorteio que vai definir os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, e você acompanha cada detalhe na transmissão exclusiva do Lance!TV, que começa o aquecimento mais cedo, às 10h.
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Time de peso na tela
O Lance!TV preparou uma escala de craques para garantir que você tenha a melhor análise e informação rápida:
- No Estúdio: a apresentação fica por conta de João Vidal, que conduz o ritmo do sorteio com a interatividade de sempre.
- Comentaristas: Fernando David e Vítor Chorão analisam os possíveis cruzamentos, o peso das camisas e o momento de cada um dos 16 classificados.
- Direto da CBF: o repórter Thales Teixeira estará posicionado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, trazendo os bastidores e as reações imediatas dos dirigentes após as bolinhas rolarem.
Conexão Granja Comary e Seleção
Além do destino dos clubes, o Lance! amplia o horizonte. Durante a transmissão, teremos entradas ao vivo de João Lidington direto de Teresópolis. Ele traz o boletim atualizado da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, unindo a paixão nacional do mata-mata com o clima do mundial.
Diferentemente das fases anteriores, o sorteio desta terça-feira é pote único. Isso significa que não há restrições: qualquer confronto é possível entre os classificados.
Confira a lista dos clubes que seguem vivos:
- Internacional
- Cruzeiro
- Fluminense
- Vasco da Gama
- Juventude
- Santos
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Atlético Mineiro
- Chapecoense
- Grêmio
- Athletico Paranaense
- Corinthians
- Fortaleza
- Vitória
Quando serão os jogos?
O torcedor já pode preparar a agenda. As partidas de ida estão programadas para os dias 1º e 2 de agosto.
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