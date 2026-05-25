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Lance!TV transmite ao vivo o sorteio da Copa do Brasil

Lance!TV transmite evento ao vivo a partir das 10h (horário de Brasília)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
19:01
Atualizado há 2 minutos
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Nesta terça-feira (26), a partir das 11h (de Brasília), a CBF realiza o sorteio que vai definir os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, e você acompanha cada detalhe na transmissão exclusiva do Lance!TV, que começa o aquecimento mais cedo, às 10h.

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Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme / CBF)

Time de peso na tela

O Lance!TV preparou uma escala de craques para garantir que você tenha a melhor análise e informação rápida:

  1. No Estúdio: a apresentação fica por conta de João Vidal, que conduz o ritmo do sorteio com a interatividade de sempre.
  2. Comentaristas: Fernando David e Vítor Chorão analisam os possíveis cruzamentos, o peso das camisas e o momento de cada um dos 16 classificados.
  3. Direto da CBF: o repórter Thales Teixeira estará posicionado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, trazendo os bastidores e as reações imediatas dos dirigentes após as bolinhas rolarem.

Conexão Granja Comary e Seleção

Além do destino dos clubes, o Lance! amplia o horizonte. Durante a transmissão, teremos entradas ao vivo de João Lidington direto de Teresópolis. Ele traz o boletim atualizado da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, unindo a paixão nacional do mata-mata com o clima do mundial.

Diferentemente das fases anteriores, o sorteio desta terça-feira é pote único. Isso significa que não há restrições: qualquer confronto é possível entre os classificados.

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Confira a lista dos clubes que seguem vivos:

  1. Internacional
  2. Cruzeiro
  3. Fluminense
  4. Vasco da Gama
  5. Juventude
  6. Santos
  7. Mirassol
  8. Palmeiras
  9. Remo
  10. Atlético Mineiro
  11. Chapecoense
  12. Grêmio
  13. Athletico Paranaense
  14. Corinthians
  15. Fortaleza
  16. Vitória

Quando serão os jogos?

O torcedor já pode preparar a agenda. As partidas de ida estão programadas para os dias 1º e 2 de agosto.

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