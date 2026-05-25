Flamengo confirma fratura de Jorginho e cita 'faltas violentas' contra o Palmeiras

Jorginho, meio-campista do Flamengo, sofreu uma fratura no dedão do pé direito. Segundo o clube carioca, a lesão "é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras". Além disso, o Rubro-Negro reclamou da ausência de advertência ao adversário envolvido nos lances.

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— O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo — divulgou o Flamengo.

Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Sexta fratura no elenco do Flamengo em cinco meses

Essa foi a sexta vez que um jogador do Flamengo sofreu uma fratura nos últimos cinco meses.

Alerta ligado para os próximos jogos

Com a lesão, Jorginho está fora do jogo desta terça-feira contra o Cusco, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A tendência, inclusive, é que o meia também desfalque o Flamengo diante do Coritiba, partida em que o clube já terá ausências por conta de convocações para as seleções.

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O tema, aliás, vem gerando atritos entre o Flamengo e a CBF.

— Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela CONMEBOL Libertadores, nesta terça-feira (26). Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão Betano 2026 — detalhou.

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"Jorginho tem fratura confirmada, a sexta do Flamengo em cinco meses

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo.

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Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado.

Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão.

Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela CONMEBOL Libertadores, nesta terça-feira (26). Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão Betano 2026."

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