Sinisterra abre o jogo sobre futuro no Cruzeiro
O atacante está emprestado ao Cruzeiro até junho deste ano
- Matéria
- Mais Notícias
Titular no último domingo (24), na vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense, Sinisterra marcou seu primeiro gol na temporada. Após a partida, o atacante foi questionado sobre seu futuro na equipe. Emprestado pelo Bournemouth, o vínculo do atleta com a Raposa se encerra em junho, mas ele deverá ser contratado em definitivo.
– Estamos conversando. O treinador demonstrou confiança em mim. Estou feliz no Cruzeiro. Estamos avançando nisso – comentou Sinisterra na zona mista.
– Vamos seguir, vamos seguir. Estão caminhando bem, estão avançadas (as conversas), está tudo alinhado. Acho que nos próximos dias vão definir a decisão. Quero (continuar no Cruzeiro), claro, estou muito contente aqui – disse o jogador.
Cruzeiro x Chapecoense
Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge
Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas, após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.
Cruzeiro leva susto no fim
Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que, aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.
+ Aposte em jogos do Cruzeiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias