Sinisterra abre o jogo sobre futuro no Cruzeiro

Titular no último domingo (24), na vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense, Sinisterra marcou seu primeiro gol na temporada. Após a partida, o atacante foi questionado sobre seu futuro na equipe. Emprestado pelo Bournemouth, o vínculo do atleta com a Raposa se encerra em junho, mas ele deverá ser contratado em definitivo.

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– Estamos conversando. O treinador demonstrou confiança em mim. Estou feliz no Cruzeiro. Estamos avançando nisso – comentou Sinisterra na zona mista.

– Vamos seguir, vamos seguir. Estão caminhando bem, estão avançadas (as conversas), está tudo alinhado. Acho que nos próximos dias vão definir a decisão. Quero (continuar no Cruzeiro), claro, estou muito contente aqui – disse o jogador.

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Cruzeiro x Chapecoense

Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.

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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas, após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

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Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro leva susto no fim

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que, aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.

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