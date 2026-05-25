Leila aposta em Liga mediada pela CBF e comemora vitória do Palmeiras sobre o Flamengo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esteve presente em evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, para discutir a criação de uma liga para o futebol nacional. O encontro contou com representantes de clubes das Séries A e B do Brasileirão.

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Assim como ressaltou em outras oportunidades, Leila segue convicta de que a melhor solução para o cenário do futebol brasileiro seja a criação de uma liga liderada pela CBF, que tem Samir Xaud, aliado da mandatária, como presidente.

Recentemente, o Palmeiras deixou a Libra por divergências internas, incluindo o novo modelo de repasse de verbas de transmissão ao Flamengo, além da falta de união entre os representantes do bloco.

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Para Leila Pereira, o principal objetivo do Palmeiras com o bloco foi concluído: a distribuição das receitas de televisão. Após isso, a mandatária ressaltou que o clube não possuía outros grandes interesses na Libra, fator que motivou a saída.

— Eu não vi nenhuma repercussão. Não haverá grande impacto, porque a Libra foi muito eficiente para negociar os direitos de transmissão que nós fechamos com a Globo. E esse foi o único fato positivo com relação à LIBRA, porque, no início de tudo, nós queríamos que todos os clubes estivessem unidos para que organizássemos o Campeonato Brasileiro. Não conseguimos — afirmou.

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— Então, já com a assinatura do contrato com a Globo, não havia mais nenhum objetivo. Ficar unido, fazendo reuniões totalmente infrutíferas, nas quais não se via melhora para o futebol dos clubes em geral… Então, achei melhor sair. Aliás, houve um ganho de tempo do Palmeiras, porque a presidência do Palmeiras detesta perder tempo com reuniões infrutíferas — completou.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras ampliou sua vantagem após a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã. A partida marcou o reencontro entre os clubes desde a final da Copa Libertadores, quando o rival conquistou o tetracampeonato em Lima.

Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira soma 38 pontos, sete a mais que o Flamengo, que possui uma partida a menos em relação aos paulistas. Assim, o Palmeiras entrará na pausa para a Copa do Mundo na liderança da competição nacional, independentemente do resultado contra a Chapecoense no próximo domingo, no Allianz Parque.

— Foi uma vitória muito importante para a gente (Palmeiras), mas eu sei que é apenas um jogo. A gente tem êxito em alguns, em outros não... É um grande adversário (Flamengo), no Maracanã, aquele templo do futebol, lotado. Foi uma vitória muito importante. Eu quero ganhar o jogo, sim. Mas, mais do que isso, quero ganhar o campeonato (Brasileiro) — explicou.

Antes disso, no entanto, o Palmeiras recebe o Junior Barranquilla com a missão de confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Segundo colocado do Grupo F, o Verdão precisa de uma vitória simples para garantir a classificação.

— Quinta-feira, nós (Palmeiras) temos que fazer um grande jogo para passar para a próxima fase da Libertadores. Hoje, esse é o nosso foco — finalizou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

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