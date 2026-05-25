O Fluminense faz o jogo mais importante de 2026 nesta quarta-feira (27) contra o Deportivo La Guaira. Essa é a forma como o clube trata o confronto internamente. O Tricolor não depende apenas de si para se classificar à próxima fase da Libertadores. O Lance! apurou que a expectativa de passar de fase aumentou muito após a mudança do local da partida entre Bolívar e Independiente Rivadavia.

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Para avançar ao mata-mata, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia. Nesse momento, o clube encara com otimismo as chances de classificação por conta da mudança do local da partida. O jogo saiu de La Paz para Santa Cruz de La Sierra, onde não tem altitude. A troca, por conta de questões de segurança na capital boliviana, irritou o Bolívar, mas beneficiou o Fluminense.

Apesar de ter gostado da troca, a sensação de depender de outro resultado desagrada lideranças do clube. Mesmo entendendo que houve algumas questões pontuais nos jogos da Libertadores, é consenso que o time não podia chegar nesse ponto da competição sem estar classificado ou ao menos dependendo apenas de si.

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Zubeldía seguro no cargo

A leitura é de que existe uma parcela de culpa dividida entre o elenco e a comissão técnica. O Lance! ouviu de uma fonte que o desempenho não foi o esperado, mas também não traduziu os placares dos jogos. Nesse momento, o clube acredita que o trabalho de Luis Zubeldía está em baixa, mas já mostrou sinais suficientes de que pode voltar a ser vencedor e protagonista no futebol brasileiro. O argentino está seguro no cargo.

Com a pausa para a Copa do Mundo, o reforço de Hulk e outras possíveis movimentações no mercado, o Fluminense terá tempo suficiente para os ajustes que julgar necessários. Caso não avance na Libertadores, a demissão de Zubeldía é incerta, mas vai entrar em pauta. O resultado e desempenho na quarta-feira ditam o futuro muito mais do que a classificação de fato — que depende do outro jogo do grupo.

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A definição dos classificados, no entanto, será um divisor de águas para o Fluminense no resto de 2026. O planejamento financeiro já foi duramente afetado por conta dos resultados na Libertadores. Com apenas uma vitória na competição, o Tricolor já deixou de faturar 1,3 milhão de dólares (cerca de R$ 6,8 milhões).

Se ficar de fora das fases de mata-mata, a necessidade de arrecadação pode ser transferida para premiações maiores do que o previsto inicialmente nas outras competições ou até venda de jogadores.

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Martinelli em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

1 - Se vencer o La Guaira, torce para o Bolívar empatar ou perder.

2 - Se empatar com o La Guaira, torce para a derrota do Bolívar.

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