Um grupo de torcedores do Corinthians se dirigiu até a entrada do Parque São Jorge, sede social do clube, para pedir a saída de Andrés Sánchez, ex-presidente do clube, do quadro associativo. A retirada do ex-dirigente foi uma recomendação da Comissão de Ética do Corinthians.

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Entre faixas e cânticos de protesto, os torcedores chamavam Andrés Sánchez de "ladrão". Os presentes também cobravam os conselheiros e exigiam a expulsão do ex-presidente.

"Ladrão, devolve o Coringão pro povão"

"Ladrão, fora Andrés Sánchez, c***"

"Não é mole, não, a expulsão do Andrés virou obrigação"

Andrés Sánchez é acusado de uso indevido do cartão corporativo. As acusações envolvem R$ 480 mil em gastos com o cartão do clube entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, durante o terceiro mandato do ex-presidente.

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O dirigente argumenta que utilizou o cartão do Corinthians por engano, após confundi-lo com o cartão pessoal, já que ambos eram do mesmo banco. Além disso, a defesa argumenta que o Timão não possui regras internas específicas para regulamentar a utilização do cartão corporativo.

Faixas no entorno do Parque São Jorge (Foto: Guilherme Lesnok/LANCE!)

Andamento da votação

Os conselheiros começaram a chegar ao Parque São Jorge por volta das 16h. A primeira chamada foi realizada às 18h e, em seguida, uma segunda chamada às 19h deu início à votação.

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Neste momento, os advogados que representam Andrés Sánchez, que não está presente no Parque São Jorge, apresentam a defesa do ex-presidente.

Enquanto a reunião segue em andamento, torcedores do Corinthians permanecem do lado de fora do Parque São Jorge aguardando o desfecho. O local foi cercado pela polícia e teve a segurança reforçada, inclusive dentro da sede social com a presença da tropa de choque.

Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

História no Corinthians

Andrés Sanchez presidiu o Corinthians em dois mandatos: entre 2007 e 2011 e, posteriormente, de 2018 a 2020. Atualmente, é conselheiro vitalício do clube e ocupa uma cadeira no Conselho de Orientação (CORI).

O dirigente é um dos principais nomes da política do Corinthians neste século e, durante muitos anos, foi considerado o homem forte e principal articulador da chapa Renovação e Transparência, grupo que comandou o clube alvinegro por 16 anos.

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