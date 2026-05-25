Cruzeiro e Boca Juniors são multados pela Conmebol; entenda

A Conmebol divulgou, na tarde desta segunda-feira (25), as punições ao Boca Juniors e ao Cruzeiro por casos ocorridos no jogo disputado em 28 de abril deste ano. Os dois clubes foram multados em cerca de R$ 500 mil. O valor será automaticamente debitado do que eles têm a receber por direitos de TV e patrocínio

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Os argentinos e os brasileiros foram multados em 100 mil dólares pela infração ao artigo 15.2 do Código Disciplinar da CONMEBOL que fala sobre "qualquer Associação Membro ou clube cujos torcedores insultem ou tentem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, deficiência, posicionamento político ou ideologia, poder aquisitivo, local de nascimento ou por qualquer outro status ou motivo".

Cruzeiro e Boca Juniors terão que exibir uma placa com a frase "O RESPEITO É TITULAR" na entrada das equipes no próximo jogo como mandante e no telão do estádio. Os clubes também serão obrigados a publicar campanha nas redes sociais oficiais dos clubes com a frase "O RESPEITO É TITULAR" nos três dias anteriores ao próximo jogo.

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Os argentinos ainda foram multados em 5 mil dólares por infração do artigo 7.3.4.1 do Manual de Clubes da Libertadores 2026. Advertência oficial por infração ao artigo 11.2, literal m), do Código Disciplinar da CONMEBOL. e advertência formal em caso de reincidência, com possibilidade de aplicação do artigo 27 do Código. Entretanto, ainda cabe recurso.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Situação de Boca e Cruzeiro na Libertadores

Cruzeiro e Boca Juniors chegam à última rodada da fase de grupos dependendo apenas de si mesmos para se classificar. Os argentinos irão enfrentar a Universidad Católica, na Bombonera, enquanto o Cruzeiro recebe o já eliminado Barcelona-EQU no Mineirão, na quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília).

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