Ídolo do Ceará volta a campo após mais de um ano e diz: 'Especial'

O zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, voltou a campo após mais de um ano sem atuar. A aparição aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Floresta, no último domingo (15), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Ídolo do clube, o zagueiro não jogava desde o dia 12 de outubro de 2024, diante da Ponte Preta, pela Série B. Sua última aparição no banco de reservas veio no dia 22 do mesmo mês, contra o Santos, na mesma competição.

Luiz Otávio enfrentou uma sequência de graves contusões. O defensor teve uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no fim de 2023 e, em outubro de 2024, sofreu uma ruptura completa do LCA em um treino.

Luiz Otávio, zagueiro do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Minha vida praticamente toda foi feita de desafio, de dificuldades, mas agora tenho um alicerce que é Deus na minha vida. Tem uma frase do Martin Luther King que diz: 'se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, nunca pare e nunca desista'. Essa frase está no meu coração. Nunca desisti e nunca me entreguei, sempre trabalhei - disse.

— Hoje é um dia especial, dia feliz. Agradeço a todos que participaram desse processo. A calma e a paciência, para que eu pudesse estar em campo novamente, vestindo e honrando essa camisa, as cores desse clube. Agora é seguir trabalhando - concluiu o camisa 13.

Com 305 partidas pelo Alvinegro, Luiz Otávio teve seu contrato renovado até o fim de 2026. Esta é a décima temporada do zagueiro no Ceará.

Ceará foca no jogo de volta da semifinal do Cearense

Após a vitória por 3 a 0 na ida, o Ceará está de olho no jogo de volta contra o Floresta. Rafael Ramos e Vina (duas vezes) marcaram para o Vovô, que fica com a vaga na decisão mesmo se perder por dois gols de diferença. O duelo de volta será no domingo (22), às 16h (de Brasília).

