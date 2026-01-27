Copa do Brasil: CBF explica sorteio das primeiras fases

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará nesta quarta-feira (28), às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio do mando de campo da primeira fase e também o dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil.

A competição mata-mata terá início com disputa envolvendo 28 clubes, sendo esses com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Em 2026, a edição representará um recorde de clubes participantes, com 126 clubes e passando de 122 para 155 partidas.

Da primeira à quarta fase, os confrontos serão em jogos únicos, uma alteração no regulamento das edições anteriores. O modelo de ida e volta começará na quinta fase e seguindo assim até as semifinais. A decisão também será em jogo único. Vale lembrar que os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026 entrarão somente na quinta fase, anterior a de oitavas de final.

Como já havia indicado a CBF no novo formato, o vice-campeão da Copa do Brasil de 2026 garantirá vaga nas fases preliminares da Libertadores. O vencedor, pro sua vez, seguirá classificado direto para a fase de grupos.

Veja os primeiros confrontos da Copa do Brasil 2026:

Grupo 1 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS

Grupo 2 – Independente-AP x Ivinhema-MS

Grupo 3 – Madureira-RJ x Baré-RR

Grupo 4 – Gama-DF x Monte Roraima-RR

Grupo 5 – Galvez-AC x Guaporé-RO

Grupo 6 – Velo Clube-SP x Vasco-AC

Grupo 7 – Primavera-SP x Araguaína-TO

Grupo 8 – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Grupo 9 – Betim-MG x Piauí-PI

Grupo 10 – Tirol-CE x América-SE

Grupo 11 – Santa Catarina-SC x IAPE-MA

Grupo 12 – Porto-BA x Serra Branca-PB

Grupo 13 – Maguary-PE x Laguna-RN

Grupo 14 – Bragantino-PA x Primavera-MT

Os 14 clubes classificados avançarão à segunda fase para se juntarem a outros 74. As 88 equipes será divididas em oito potes com 11 times cada. Os vencedores dos grupos 1, 2 e 3 irão para o Pote G, enquanto os demais irão para o H.

Desta forma, os confrontos da segunda fase vão se dar entre clubes dos potes A ao H, da seguinte forma: A x H, B x G, C x F e D x E.

Veja os potes definidos abaixo:

Pote A

Fortaleza, Juventude, Atlético-GO, América-MG, Ceará, Cuiabá, Goiás, Sport, CRB, Vila Nova-GO e Operário-PR;

Pote B

Avaí, Novorizontino-SP, CSA, Amazonas, Tombense-MG, Volta Redonda, Guarani, ABC, Londrina, Retrô-PE e Ypiranga-RS;

Pote C

Athletic-MG, Botafogo-PB, Maringá, São Bernardo, Caxias-RS, Figueirense, América-RN, Manaus, Altos-PI, Nova Iguaçu-RJ e Águia de Marabá-PA;

Pote D

Anápolis-GO, Sousa-PB, Tocantinópolis, ASA-AL, Porto Velho, Ceilândia-DF, Portuguesa-RJ, Trem-AP, Juazeirense-BA, Itabaiana-SE e Maranhão;

Pote E

Santa Cruz, Tuna Luso, Maracanã-CE, Cianorte-PR, Operário-MS, Jacuipense-BA, Capital-DF, Fluminense-PI, São Luiz-RS, Operário-MT e Manauara-AM;

Pote F

Azuriz-PR, Rio Branco-ES, Boavista-RJ, GAS-RR, Guarany de Bagé-RS, Mixto-MT, Portuguesa-SP, Atlético-BA, Lagarto-SE, Capital-TO e Independência-AC;

Pote G

Joinville, Uberlândia-MG, Imperatriz-MA, Penedense-AL, Porto Vitória-ES, Castanhal-PA, Nacional-AM, Oratório-AP, Venc. Grupo 1, Venc. Grupo 2 e Venc. Grupo 3;

Pote H

Venc. Grupo 4, Venc. Grupo 5, Venc. Grupo 6, Venc. Grupo 7, Venc. Grupo 8, Venc. Grupo 9, Venc. Grupo 10, Venc. Grupo 11, Venc. Grupo 12, Venc. Grupo 13 e Venc. Grupo 14.