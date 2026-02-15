Carpini explica negociação do Fortaleza por atacante do Vitória

O Fortaleza venceu o Ferroviário por 2 a 0 no último sábado (14), no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Após o resultado, o técnico Thiago Carpini falou a respeito de um reforço para o elenco.

Trata-se do atacante Lucas Braga, que pertence ao Vitória e foi treinado por Carpini em tal equipe. Apesar do interesse tricolor, a negociação não foi fechada antes do encerramento das inscrições para a reta final do Campeonato Cearense.

— Está nos trâmites burocráticos. É um empréstimo lá do Vitória. Não sei ao certo quais foram os detalhes que travaram um pouquinho. O tempo ficou curto, né? Pelas negociações e a dificuldade, todo o cuidado e a cautela do departamento. Então para o Cearense não [chegou] - disse.

Lucas Braga em partida do Vitória contra o Mirassol (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

— Mas a gente espera contar com o atleta para a sequência. Acho que são trâmites burocráticos. Eu não sei falar exatamente porque não teve o tempo hábil até sexta-feira - acrescentou o técnico

O primeiro gol da vitória tricolor foi anotado por Adam Bareiro, que cabeceou após cruzamento de Maílton. No 2º tempo, Vitinho aproveitou jogada de Lucas Sasha e finalizou para selar o marcador.

Bareiro de saída do Fortaleza?

Vivendo boa fase no Fortaleza, o atacante Adam Bareiro entrou na mira do Boca Juniors-ARG. A informação é da imprensa argentina, que revelou uma proposta do clube xeneize pelo paraguaio.

