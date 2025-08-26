CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão após mudanças no calendário
Entidade definiu as datas dos confrontos da 23ª a 27ª rodada; veja como ficou
A CBF divulgou, nesta terça-feira (26), a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Brasileirão. A principal mudança está na 27ª rodada, que teve suas datas modificadas em função do recente ajuste no calendário oficial confirmado pela entidade no último sábado.
Originalmente marcada para meados de 16 de outubro, a rodada foi antecipada para o fim de semana de 5 de outubro, período que estava reservado para as semifinais da Copa do Brasil. Essas partidas do torneio eliminatório, por sua vez, foram transferidas para dezembro. Segundo a entidade, a alteração busca abrir espaço no calendário para acomodar um possível representante brasileiro na Copa Intercontinental, prevista também para dezembro.
A decisão, entretanto, não agradou a todos. Em comunicado oficial, o Flamengo criticou duramente a medida, alegando que a mudança aumenta a sobrecarga de jogos da equipe e implica em deslocamentos longos em um intervalo de tempo curto. O clube destacou ainda que, em alguns casos, o cronograma não respeita o período mínimo de 66 horas de descanso entre uma partida e outra.
— Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige — afirmou o Flamengo, em nota oficial.
Já outras equipes, como São Paulo e Palmeiras, mostraram-se mais compreensivas em relação ao ajuste feito pela CBF e não demonstraram a mesma resistência ao novo desenho do calendário. Em nota, o alviverde concordou com a decisão.
Veja a tabela detalhada da próximas rodadas do Brasileirão:
23ª Rodada
- 13/09 (sáb) - 16:00 – Grêmio x Mirassol
- 13/09 (sáb) - 16:00 – Fortaleza x Vitória
- 13/09 (sáb) - 18:30 – Palmeiras x Internacional
- 13/09 (sáb) - 21:00 – Fluminense x Corinthians
- 14/09 (dom) - 11:00 – Red Bull Bragantino x Sport
- 14/09 (dom) - 16:00 – Atlético-MG x Santos
- 14/09 (dom) - 16:00 – Juventude x Flamengo
- 14/09 (dom) - 17:30 – São Paulo x Botafogo
- 14/09 (dom) - 20:30 – Vasco x Ceará
- 15/09 (seg) - 20:00 – Bahia x Cruzeiro
24ª Rodada
- 20/09 (sáb) - 16:00 – Vitória x Fluminense
- 20/09 (sáb) - 18:30 – Botafogo x Atlético-MG
- 20/09 (sáb) - 18:30 – Ceará x Bahia
- 20/09 (sáb) - 21:00 – Palmeiras x Fortaleza
- 21/09 (dom) - 16:00 – Mirassol x Juventude
- 21/09 (dom) - 17:30 – Flamengo x Vasco
- 21/09 (dom) - 17:30 – Internacional x Grêmio
- 21/09 (dom) - 17:30 – Sport x Corinthians
- 21/09 (dom) - 20:30 – Santos x São Paulo
- 21/09 (dom) - 20:30 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino
25ª Rodada
- 27/09 (sáb) - 16:00 – Fortaleza x Sport
- 27/09 (sáb) - 18:30 – Vasco x Cruzeiro
- 27/09 (sáb) - 18:30 – Juventude x Internacional
- 27/09 (sáb) - 21:00 – Atlético-MG x Mirassol
- 28/09 (dom) - 11:00 – Grêmio x Vitória
- 28/09 (dom) - 16:00 – Fluminense x Botafogo
- 28/09 (dom) - 16:00 – Bahia x Palmeiras
- 28/09 (dom) - 18:30 – Red Bull Bragantino x Santos
- 28/09 (dom) - 20:30 – Corinthians x Flamengo
- 29/09 (seg) - 20:00 – São Paulo x Ceará
26ª Rodada
- 30/09 (ter) - 21:30 – Atlético-MG x Juventude
- 01/10 (qua) - 19:00 – Palmeiras x Vasco
- 01/10 (qua) - 19:00 – Mirassol x Red Bull Bragantino
- 01/10 (qua) - 19:00 – Sport x Fluminense
- 01/10 (qua) - 19:30 – Internacional x Corinthians
- 01/10 (qua) - 21:30 – Botafogo x Bahia
- 01/10 (qua) - 21:30 – Santos x Grêmio
- 02/10 (qui) - 19:00 – Vitória x Ceará
- 02/10 (qui) - 19:30 – Fortaleza x São Paulo
- 02/10 (qui) - 20:30 – Flamengo x Cruzeiro
27ª Rodada
- 04/10 (sáb) - 18:30 – Fluminense x Atlético-MG
- 04/10 (sáb) - 18:30 – Red Bull Bragantino x Grêmio
- 04/10 (sáb) - 18:30 – Internacional x Botafogo
- 04/10 (sáb) - 21:00 – Corinthians x Mirassol
- 05/10 (dom) - 16:00 – Vasco x Vitória
- 05/10 (dom) - 16:00 – São Paulo x Palmeiras
- 05/10 (dom) - 18:30 – Bahia x Flamengo
- 05/10 (dom) - 18:30 – Juventude x Fortaleza
- 05/10 (dom) - 20:30 – Cruzeiro x Sport
- 05/10 (dom) - 20:30 – Ceará x Santos
