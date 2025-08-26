CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão após mudanças no calendário

A CBF divulgou, nesta terça-feira (26), a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Brasileirão. A principal mudança está na 27ª rodada, que teve suas datas modificadas em função do recente ajuste no calendário oficial confirmado pela entidade no último sábado.

Originalmente marcada para meados de 16 de outubro, a rodada foi antecipada para o fim de semana de 5 de outubro, período que estava reservado para as semifinais da Copa do Brasil. Essas partidas do torneio eliminatório, por sua vez, foram transferidas para dezembro. Segundo a entidade, a alteração busca abrir espaço no calendário para acomodar um possível representante brasileiro na Copa Intercontinental, prevista também para dezembro.

A decisão, entretanto, não agradou a todos. Em comunicado oficial, o Flamengo criticou duramente a medida, alegando que a mudança aumenta a sobrecarga de jogos da equipe e implica em deslocamentos longos em um intervalo de tempo curto. O clube destacou ainda que, em alguns casos, o cronograma não respeita o período mínimo de 66 horas de descanso entre uma partida e outra.

— Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige — afirmou o Flamengo, em nota oficial.

Já outras equipes, como São Paulo e Palmeiras, mostraram-se mais compreensivas em relação ao ajuste feito pela CBF e não demonstraram a mesma resistência ao novo desenho do calendário. Em nota, o alviverde concordou com a decisão.

Abel Ferreira durante jogo contra o Sport (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a tabela detalhada da próximas rodadas do Brasileirão:

23ª Rodada

13/09 (sáb) - 16:00 – Grêmio x Mirassol 13/09 (sáb) - 16:00 – Fortaleza x Vitória 13/09 (sáb) - 18:30 – Palmeiras x Internacional 13/09 (sáb) - 21:00 – Fluminense x Corinthians 14/09 (dom) - 11:00 – Red Bull Bragantino x Sport 14/09 (dom) - 16:00 – Atlético-MG x Santos 14/09 (dom) - 16:00 – Juventude x Flamengo 14/09 (dom) - 17:30 – São Paulo x Botafogo 14/09 (dom) - 20:30 – Vasco x Ceará 15/09 (seg) - 20:00 – Bahia x Cruzeiro

24ª Rodada

20/09 (sáb) - 16:00 – Vitória x Fluminense 20/09 (sáb) - 18:30 – Botafogo x Atlético-MG 20/09 (sáb) - 18:30 – Ceará x Bahia 20/09 (sáb) - 21:00 – Palmeiras x Fortaleza 21/09 (dom) - 16:00 – Mirassol x Juventude 21/09 (dom) - 17:30 – Flamengo x Vasco 21/09 (dom) - 17:30 – Internacional x Grêmio 21/09 (dom) - 17:30 – Sport x Corinthians 21/09 (dom) - 20:30 – Santos x São Paulo 21/09 (dom) - 20:30 – Cruzeiro x Red Bull Bragantino

25ª Rodada

27/09 (sáb) - 16:00 – Fortaleza x Sport 27/09 (sáb) - 18:30 – Vasco x Cruzeiro 27/09 (sáb) - 18:30 – Juventude x Internacional 27/09 (sáb) - 21:00 – Atlético-MG x Mirassol 28/09 (dom) - 11:00 – Grêmio x Vitória 28/09 (dom) - 16:00 – Fluminense x Botafogo 28/09 (dom) - 16:00 – Bahia x Palmeiras 28/09 (dom) - 18:30 – Red Bull Bragantino x Santos 28/09 (dom) - 20:30 – Corinthians x Flamengo 29/09 (seg) - 20:00 – São Paulo x Ceará

26ª Rodada

30/09 (ter) - 21:30 – Atlético-MG x Juventude 01/10 (qua) - 19:00 – Palmeiras x Vasco 01/10 (qua) - 19:00 – Mirassol x Red Bull Bragantino 01/10 (qua) - 19:00 – Sport x Fluminense 01/10 (qua) - 19:30 – Internacional x Corinthians 01/10 (qua) - 21:30 – Botafogo x Bahia 01/10 (qua) - 21:30 – Santos x Grêmio 02/10 (qui) - 19:00 – Vitória x Ceará 02/10 (qui) - 19:30 – Fortaleza x São Paulo 02/10 (qui) - 20:30 – Flamengo x Cruzeiro

27ª Rodada