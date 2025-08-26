Flamengo confirma lesão de Alex Sandro; lateral foi convocado por Ancelotti

O Flamengo confirmou, na noite desta terça-feira (26), que o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O problema foi ocasionado no triunfo por 8 a 0 contra o Vitória no Maracanã. Ele já iniciou tratamento.

- O atleta Alex Sandro, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vitória, foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira (26). O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou tratamento sob supervisão do departamento médico do Flamengo. - divulgou o Flamengo.

Alex Sandro deixou o confronto pelo Brasileirão aos 24 minutos do primeiro tempo. Antes mesmo do intervalo, o clube carioca informou que o camisa 26 sentiu dores na panturrilha esquerda e foi preservado da sequência do jogo.

Alex Sandro deve ser cortado da lista de Carlo Ancelotti

Com a lesão na panturrilha esquerda, Alex Sandro deve ser cortado da lista de convocação da Seleção Brasileira. Ele foi o único jogador do time carioca convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Alex Sandro na saída de campo de Flamengo x Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

