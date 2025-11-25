menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Criciúma bate na trave por acesso na Série B e renova com técnico

Tigre acerta a permanência de Eduardo Baptista por dois anos

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 25/11/2025
17:41
Eduardo Baptista Criciúma
imagem cameraCriciúma de Eduardo Baptista terminou a Série B na colocação .Foto: Celso da Luz/CEC
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Criciúma ficou na beira do G-4 e não conseguiu conquistar o acesso na Série B no domingo (23), na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Dois dias depois, a diretoria anunciou a renovação com o técnico Eduardo Baptista nesta terça-feira (25).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com frustração do final de semana, o Tigre decidiu permanecer com o treinador de 53 anos. O novo contrato vai até o final de 2027.

- Estou muito feliz com a renovação. O Criciúma é um clube organizado, com pessoas competentes e profissionais dedicados. Temos tudo para continuar nosso bom trabalho com muito respeito a torcida e a instituição. Nosso compromisso em busca do objetivo será ainda maior - afirmou Eduardo Baptista, ao site oficial.

Eduardo Baptista no Criciúma

Eduardo Baptista assumiu o Criciúma no início de maio para substituir Zé Ricardo. Na ocasião, o time catarinense era o 15º colocado, com cinco pontos em seis jogos.

continua após a publicidade

Em uma campanha de recuperação, o Tigre chegou a ser líder na 28ª rodada e brigou pelo acesso até a última rodada. A equipe carvonera dependia apenas de si contra o Cuiabá, mas ficou com um a menos desde o primeiro tempo e foi derrotado.

Com os resultados da rodada, o empate serviria para o Criciúma subir à Série A. O clube ficou na quinta posição, com 61 pontos, um ponto a menos que o Remo, quarto colocado.

continua após a publicidade

Pelo Tigre, entre 32 rodadas da Série B e um jogo da Copa do Brasil, Eduardo Baptista teve 16 vitórias, oito empates e nove derrotas em 33 jogos. O aproveitamento foi de 56,56%.

Veja a nota oficial do Criciúma sobre Eduardo Baptista

"O Criciúma confirmou nesta terça-feira (25/11) a renovação com o técnico Eduardo Baptista. O comandante do Tigre teve o contrato estendido até o final da temporada 2027. Junto com o treinador, permanecem os auxiliares Julio Schiavon e Lucas Sousa.

Eduardo Alexandre Baptista tem 53 anos e chegou ao clube no início de maio na 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha de 58% de aproveitamento, o técnico fez 32 partidas na competição nacional, vencendo 16 e empatando oito. Da vice lanterna da competição nacional, o Criciúma chegou até a liderança na 28ª rodada e brigou pelo acesso até a última rodada".

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias