Criciúma bate na trave por acesso na Série B e renova com técnico
Tigre acerta a permanência de Eduardo Baptista por dois anos
- Matéria
- Mais Notícias
O Criciúma ficou na beira do G-4 e não conseguiu conquistar o acesso na Série B no domingo (23), na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Dois dias depois, a diretoria anunciou a renovação com o técnico Eduardo Baptista nesta terça-feira (25).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Coritiba: Mozart planeja manter 50% do elenco e quer ‘seis a oito reforços’ na Série A
Futebol Nacional25/11/2025
- Futebol Nacional
Odair Hellmann inicia planejamento do Athletico e projeta Série A em 2026
Futebol Nacional25/11/2025
- Futebol Nacional
Lista de artilheiros e garçons da Série B tem ex-jogadores de Flamengo, Corinthians e outros gigantes
Futebol Nacional25/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mesmo com frustração do final de semana, o Tigre decidiu permanecer com o treinador de 53 anos. O novo contrato vai até o final de 2027.
- Estou muito feliz com a renovação. O Criciúma é um clube organizado, com pessoas competentes e profissionais dedicados. Temos tudo para continuar nosso bom trabalho com muito respeito a torcida e a instituição. Nosso compromisso em busca do objetivo será ainda maior - afirmou Eduardo Baptista, ao site oficial.
Eduardo Baptista no Criciúma
Eduardo Baptista assumiu o Criciúma no início de maio para substituir Zé Ricardo. Na ocasião, o time catarinense era o 15º colocado, com cinco pontos em seis jogos.
Em uma campanha de recuperação, o Tigre chegou a ser líder na 28ª rodada e brigou pelo acesso até a última rodada. A equipe carvonera dependia apenas de si contra o Cuiabá, mas ficou com um a menos desde o primeiro tempo e foi derrotado.
Com os resultados da rodada, o empate serviria para o Criciúma subir à Série A. O clube ficou na quinta posição, com 61 pontos, um ponto a menos que o Remo, quarto colocado.
Pelo Tigre, entre 32 rodadas da Série B e um jogo da Copa do Brasil, Eduardo Baptista teve 16 vitórias, oito empates e nove derrotas em 33 jogos. O aproveitamento foi de 56,56%.
Veja a nota oficial do Criciúma sobre Eduardo Baptista
"O Criciúma confirmou nesta terça-feira (25/11) a renovação com o técnico Eduardo Baptista. O comandante do Tigre teve o contrato estendido até o final da temporada 2027. Junto com o treinador, permanecem os auxiliares Julio Schiavon e Lucas Sousa.
Eduardo Alexandre Baptista tem 53 anos e chegou ao clube no início de maio na 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma campanha de 58% de aproveitamento, o técnico fez 32 partidas na competição nacional, vencendo 16 e empatando oito. Da vice lanterna da competição nacional, o Criciúma chegou até a liderança na 28ª rodada e brigou pelo acesso até a última rodada".
- Matéria
- Mais Notícias