Corinthians divulga temas de audiências sobre reforma do estatuto
Texto será votado pelo Conselho Deliberativo em fevereiro do próximo ano
O Conselho Deliberativo do Corinthians definiu os temas das audiências públicas marcadas para debater a proposta de reforma do estatuto do clube alvinegro. As reuniões vão ocorrer entre os dias 1 de dezembro e 9 de fevereiro, no Parque São Jorge.
As sessões foram aprovadas de forma unânime na noite desta segunda-feira (24), data em que estava marcada a votação da reforma do estatuto entre os conselheiros. Parte do colegiado pediu para que fossem feitos mais debates sobre as propostas do documento.
Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, chegou a propor que as reuniões começassem nesta terça-feira (25), no Parque São Jorge, mas o plenário optou por iniciá-las apenas a partir da próxima semana, com fim previsto para fevereiro.
A votação da reforma do estatuto no Conselho Deliberativo deve ocorrer em fevereiro, enquanto a assembleia geral dos associados deve analisar o documento em março. As mudanças aprovadas podem valer para as próximas eleições do clube, em 2026, como, por exemplo, a possível inclusão do direito de voto para membros do Fiel Torcedor.
Temas que serão debatidos em plenário
- 01/12 - Denominação, Sede, Duração, Fins e Patrimônio. Quadro Social. Poderes Sociais.
- 04/12 - Votação do Fiel Torcedor
- 08/12 - Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade.
- 16/12 - Poderes Sociais, Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade
- 21/1 - Sistemas de eleição para o Conselho Deliberativo. Regras de votação, voto online, regulamentos.
- 23/01 - Conselho Deliberativo: composição, funcionamento e deliberação.
- 26/01 - Sistema de votação para a Diretoria: turno único ou dois turnos. Conselheiro Vitalício Honorário.
- 29/01 - Conselho de Orientação (CORI) e Conselho Fiscal (CF).
- 02/02 - Diretoria: estrutura, governança, integridade e responsabilização. Finanças: receitas, despesas, limites, antecipações e controles. Regulamentos, regimentos e instruções.
- 04/02 - Disposições Gerais. Disposições Transitórias e cronograma de implementação.
- 09/02 - Outros.
