Técnico do Newcastle se preocupa com lesão de meia convocado por Ancelotti
Seleção Brasileira pode ter corte na lista inicial
Técnico do Newcastle, Eddie Howe está preocupado com a lesão sofrida pelo meia Joelinton, que foi convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atleta deixou o campo na derrota dos Magpies para o Liverpool chorando após sentir um problema muscular.
- É difícil fazer uma avaliação completa no momento, mas Joelinton não parece bem. Nos parece um pouco assustador no sentido de que ele pode ficar fora por um período - disse o treinador do Newcastle após a partida contra o Liverpool.
O Newcastle ainda não deu um diagnóstico exato da lesão de Joelinton, mas é provável que o meia tenha que ser cortado da lista de convocados de Ancelotti. Na última Data Fifa, o meia não pôde estar presente devido a recuperação de uma outra lesão no joelho.
No dia 1º de setembro, a Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary visando os duelos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Embora corra o risco de perder Joelinton, Ancelotti conta com Bruno Guimarães, também do Newcastle, como uma de suas peças chaves.
Veja a lista de convocados de Ancelotti
Na segunda-feira (25), Ancelotti anunciou a lista de convocados que defenderão a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro. Além de Joelinton, o comandante corre o risco de perder Alex Sandro, que deixou o jogo entre Flamengo e Vitória com uma lesão na panturrilha.
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
