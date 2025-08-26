menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Newcastle se preocupa com lesão de meia convocado por Ancelotti

Seleção Brasileira pode ter corte na lista inicial

Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/08/2025
10:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Newcastle, Eddie Howe está preocupado com a lesão sofrida pelo meia Joelinton, que foi convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atleta deixou o campo na derrota dos Magpies para o Liverpool chorando após sentir um problema muscular.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É difícil fazer uma avaliação completa no momento, mas Joelinton não parece bem. Nos parece um pouco assustador no sentido de que ele pode ficar fora por um período - disse o treinador do Newcastle após a partida contra o Liverpool.

continua após a publicidade

O Newcastle ainda não deu um diagnóstico exato da lesão de Joelinton, mas é provável que o meia tenha que ser cortado da lista de convocados de Ancelotti. Na última Data Fifa, o meia não pôde estar presente devido a recuperação de uma outra lesão no joelho.

No dia 1º de setembro, a Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary visando os duelos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Embora corra o risco de perder Joelinton, Ancelotti conta com Bruno Guimarães, também do Newcastle, como uma de suas peças chaves.

continua após a publicidade

Veja a lista de convocados de Ancelotti

Na segunda-feira (25), Ancelotti anunciou a lista de convocados que defenderão a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro. Além de Joelinton, o comandante corre o risco de perder Alex Sandro, que deixou o jogo entre Flamengo e Vitória com uma lesão na panturrilha.

GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Joelinton em ação em Newcastle x Liverpool antes de se machucar e preocupar Ancelotti
Joelinton em ação em Newcastle x Liverpool antes de se machucar e preocupar Ancelotti (Foto: Andy Buchanan/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias