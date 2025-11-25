Palmeiras divulga orientações para torcedores que vão à final da Libertadores

O Palmeiras usou suas redes sociais para divulgar orientações aos torcedores que forem viajar a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores. No sábado (29), o Verdão encara o Flamengo, às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima.

A publicação reúne orientações da Embaixada do Brasil no Peru, incluindo os documentos necessários para entrar no país, regras de visto, procedimentos de registro de entrada, recomendações médicas, informações sobre transporte e segurança, além de instruções específicas para o acesso à partida.

O clube alviverde destacou que seguir as orientações é fundamental para uma viagem tranquila e sem contratempos. As instruções abrangem desde a documentação exigida pelas autoridades peruanas até recomendações de saúde e segurança, orientando os torcedores em todos os aspectos da viagem e da experiência no estádio.

Verdão enfrenta o Flamengo no próximo sábado (29), em busca do tetra da Libertadores (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Documentos de entrada

Passaporte válido por pelo menos 6 meses

RG físico em bom estado

Não são aceitos documentos digitais, CNH, OAB ou identidades profissionais

Vacinas e Visto

Brasileiros não precisam de visto para entrar no Peru

Não é necessário apresentar comprovante de vacina

Registro de Entrada

Registrar entrada no país na "Migraciones" é obrigatório

Quem chega por avião faz o registro no aeroporto

Quem chega por terra deve registrar saída entrada nas fronteiras

Baixe a TAM (Tarjeta Andina de Migración) e confirme o registro

Sem registro correto, não é possível deixar o país

Chegada de Carro

É necessário levar CNH impressa e válida

É necessário o porte do documento do veículo em versão física

Contratar o SOAT (Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito)

Registrar o veículo na Aduana (SUNAT) e obter o CIT (Certificado de Internación Temporal); Sem CIT, o veículo pode ser retido

Saúde

Hospitais públicos no Peru não prestam atendimento gratuito a turistas

É altamente recomendável contratar seguro

Ingressos

Compre entradas apenas nos canais oficiais da CONMEBOL

Leve documento que corresponda à identificação do ingresso

Proibidos no estádio: pintura facial, mastros, instrumentos, bebidas alcoólicas, vidro, sinalziadores, fogos, lasers, apitos e isqueiros

Nos setores norte e sul (CAT3), é pribido entrar com cinto

Transporte

Devido à grande presença de transporte informal, recomenda-se o uso de aplicativos

Principais opções: Uber, Didi, Cabify, Yango e Satelital

Segurança

Cuidado com pertences em locais movimentados

Atenção redobrada em aeroportos, shoppings, lojas, restaurante e transporte público

Delegacias turísticas estão dispjníveis nos bairros de Miraflores, Barranco, San Isidro e Lima Cercado

Dinheiro

A moeda local é o Sol Peruano Habilite seu cartão de crédito para uso internacional Tenha uma quantia de dinheiro em espécie (dólares ou soles) Há circulação de notas falsas; faça câmbio em locais credenciados Não existem agências de bancos brasileiros no Peru Western Union pode ser utilizada para transferências emergenciais

Telefones de emergências

Polícia: 105 Bombeiros: 116 Ambulância: 01 2610502 Plantão Consular (Whatsapp): +51 985039263/ +51 985039247

Endereço da Embaixada do Brasil em Lima

Av. José Pardo 850, Miraflores, Lima

E-mail: [email protected]

Agenda do Palmeiras

A delegação do Verdão viajou para Porto Alegre na segunda-feira (24), onde enfrenta o Grêmio nesta terça-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. O embarque para Lima está marcado para quarta-feira (26), cidade em que será finalizada a preparação para a decisão da Libertadores. O regulamento da CONMEBOL determina que os clubes cheguem ao local da final com três dias de antecedência.