Palmeiras divulga orientações para torcedores que vão à final da Libertadores
Verdão encara o Flamengo em Lima, no Peru, na decisão do torneio continental
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras usou suas redes sociais para divulgar orientações aos torcedores que forem viajar a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores. No sábado (29), o Verdão encara o Flamengo, às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima.
Torcedores de Palmeiras e Flamengo trocam socos em Lima às vésperas da final da Libertadores
Fora de Campo
Casa de apostas contrata ex-Palmeiras, Flamengo e Real Madrid como embaixador
Lance! Biz
Vidente aponta vencedor de Grêmio x Palmeiras em rodada decisiva no Brasileirão
Fora de Campo
A publicação reúne orientações da Embaixada do Brasil no Peru, incluindo os documentos necessários para entrar no país, regras de visto, procedimentos de registro de entrada, recomendações médicas, informações sobre transporte e segurança, além de instruções específicas para o acesso à partida.
O clube alviverde destacou que seguir as orientações é fundamental para uma viagem tranquila e sem contratempos. As instruções abrangem desde a documentação exigida pelas autoridades peruanas até recomendações de saúde e segurança, orientando os torcedores em todos os aspectos da viagem e da experiência no estádio.
Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Documentos de entrada
- Passaporte válido por pelo menos 6 meses
- RG físico em bom estado
- Não são aceitos documentos digitais, CNH, OAB ou identidades profissionais
Vacinas e Visto
- Brasileiros não precisam de visto para entrar no Peru
- Não é necessário apresentar comprovante de vacina
Registro de Entrada
- Registrar entrada no país na "Migraciones" é obrigatório
- Quem chega por avião faz o registro no aeroporto
- Quem chega por terra deve registrar saída entrada nas fronteiras
- Baixe a TAM (Tarjeta Andina de Migración) e confirme o registro
- Sem registro correto, não é possível deixar o país
Chegada de Carro
- É necessário levar CNH impressa e válida
- É necessário o porte do documento do veículo em versão física
- Contratar o SOAT (Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito)
- Registrar o veículo na Aduana (SUNAT) e obter o CIT (Certificado de Internación Temporal); Sem CIT, o veículo pode ser retido
Saúde
- Hospitais públicos no Peru não prestam atendimento gratuito a turistas
- É altamente recomendável contratar seguro
Ingressos
- Compre entradas apenas nos canais oficiais da CONMEBOL
- Leve documento que corresponda à identificação do ingresso
- Proibidos no estádio: pintura facial, mastros, instrumentos, bebidas alcoólicas, vidro, sinalziadores, fogos, lasers, apitos e isqueiros
- Nos setores norte e sul (CAT3), é pribido entrar com cinto
Transporte
- Devido à grande presença de transporte informal, recomenda-se o uso de aplicativos
- Principais opções: Uber, Didi, Cabify, Yango e Satelital
Segurança
- Cuidado com pertences em locais movimentados
- Atenção redobrada em aeroportos, shoppings, lojas, restaurante e transporte público
- Delegacias turísticas estão dispjníveis nos bairros de Miraflores, Barranco, San Isidro e Lima Cercado
Dinheiro
- A moeda local é o Sol Peruano
- Habilite seu cartão de crédito para uso internacional
- Tenha uma quantia de dinheiro em espécie (dólares ou soles)
- Há circulação de notas falsas; faça câmbio em locais credenciados
- Não existem agências de bancos brasileiros no Peru
- Western Union pode ser utilizada para transferências emergenciais
Telefones de emergências
- Polícia: 105
- Bombeiros: 116
- Ambulância: 01 2610502
- Plantão Consular (Whatsapp): +51 985039263/ +51 985039247
Endereço da Embaixada do Brasil em Lima
- Av. José Pardo 850, Miraflores, Lima
- E-mail: [email protected]
Agenda do Palmeiras
A delegação do Verdão viajou para Porto Alegre na segunda-feira (24), onde enfrenta o Grêmio nesta terça-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. O embarque para Lima está marcado para quarta-feira (26), cidade em que será finalizada a preparação para a decisão da Libertadores. O regulamento da CONMEBOL determina que os clubes cheguem ao local da final com três dias de antecedência.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias