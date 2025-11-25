menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras divulga orientações para torcedores que vão à final da Libertadores

Verdão encara o Flamengo em Lima, no Peru, na decisão do torneio continental

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
17:28
Palmeiras
imagem cameraPalmeiras divulgou orientações para torcedores (Foto: Fabricio Bomjardim/Thenews2/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras usou suas redes sociais para divulgar orientações aos torcedores que forem viajar a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores. No sábado (29), o Verdão encara o Flamengo, às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima.

continua após a publicidade

A publicação reúne orientações da Embaixada do Brasil no Peru, incluindo os documentos necessários para entrar no país, regras de visto, procedimentos de registro de entrada, recomendações médicas, informações sobre transporte e segurança, além de instruções específicas para o acesso à partida.

O clube alviverde destacou que seguir as orientações é fundamental para uma viagem tranquila e sem contratempos. As instruções abrangem desde a documentação exigida pelas autoridades peruanas até recomendações de saúde e segurança, orientando os torcedores em todos os aspectos da viagem e da experiência no estádio.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

SAO PAULO (SP), 19/11/2025 - Futebol / Brasileirao 2025 - na partida entre o Palmeiras x Vitoria, Valido pela trigesima setima rodada do Campeonato Brasileiro Serie A 2025, realizado no Allianz Parque, em Sao Paulo na noite desta quinta-feira (19) (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Verdão enfrenta o Flamengo no próximo sábado (29), em busca do tetra da Libertadores (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Documentos de entrada

  • Passaporte válido por pelo menos 6 meses
  • RG físico em bom estado
  • Não são aceitos documentos digitais, CNH, OAB ou identidades profissionais

Vacinas e Visto

  • Brasileiros não precisam de visto para entrar no Peru
  • Não é necessário apresentar comprovante de vacina

Registro de Entrada

  • Registrar entrada no país na "Migraciones" é obrigatório
  • Quem chega por avião faz o registro no aeroporto
  • Quem chega por terra deve registrar saída entrada nas fronteiras
  • Baixe a TAM (Tarjeta Andina de Migración) e confirme o registro
  • Sem registro correto, não é possível deixar o país

Chegada de Carro

  • É necessário levar CNH impressa e válida
  • É necessário o porte do documento do veículo em versão física
  • Contratar o SOAT (Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito)
  • Registrar o veículo na Aduana (SUNAT) e obter o CIT (Certificado de Internación Temporal); Sem CIT, o veículo pode ser retido

Saúde

  • Hospitais públicos no Peru não prestam atendimento gratuito a turistas
  • É altamente recomendável contratar seguro

Ingressos

  • Compre entradas apenas nos canais oficiais da CONMEBOL
  • Leve documento que corresponda à identificação do ingresso
  • Proibidos no estádio: pintura facial, mastros, instrumentos, bebidas alcoólicas, vidro, sinalziadores, fogos, lasers, apitos e isqueiros
  • Nos setores norte e sul (CAT3), é pribido entrar com cinto

Transporte

  • Devido à grande presença de transporte informal, recomenda-se o uso de aplicativos
  • Principais opções: Uber, Didi, Cabify, Yango e Satelital

Segurança

  • Cuidado com pertences em locais movimentados
  • Atenção redobrada em aeroportos, shoppings, lojas, restaurante e transporte público
  • Delegacias turísticas estão dispjníveis nos bairros de Miraflores, Barranco, San Isidro e Lima Cercado

Dinheiro

  1. A moeda local é o Sol Peruano
  2. Habilite seu cartão de crédito para uso internacional
  3. Tenha uma quantia de dinheiro em espécie (dólares ou soles)
  4. Há circulação de notas falsas; faça câmbio em locais credenciados
  5. Não existem agências de bancos brasileiros no Peru
  6. Western Union pode ser utilizada para transferências emergenciais

Telefones de emergências

  1. Polícia: 105
  2. Bombeiros: 116
  3. Ambulância: 01 2610502
  4. Plantão Consular (Whatsapp): +51 985039263/ +51 985039247

Endereço da Embaixada do Brasil em Lima

Agenda do Palmeiras

A delegação do Verdão viajou para Porto Alegre na segunda-feira (24), onde enfrenta o Grêmio nesta terça-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. O embarque para Lima está marcado para quarta-feira (26), cidade em que será finalizada a preparação para a decisão da Libertadores. O regulamento da CONMEBOL determina que os clubes cheguem ao local da final com três dias de antecedência.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias