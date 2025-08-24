A CBF anunciou na noite do último sábado algumas mudanças no calendário do futebol brasileiro. Na disputa da Libertadores, o Palmeiras se mostrou favorável à alteração por parte da entidade, diferentemente do Flamengo, que ficou incomodado com as novas datas da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Em nota emitida na noite deste domingo, o clube alviverde disse que todos os clubes estavam cientes da possibilidade de um conflito de datas entre a Copa Intercontinental e a Libertadores. Além disso, exaltou a atitude da entidade que viu uma oportunidade em mexer no calendário para dar tranquilidade ao clube que se classificar ao torneio da Fifa.

— Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Conmebol Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os três clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026 — disse parte da nota do Palmeiras.

Palmeiras comemora gol de Felipe Anderson contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja a nota na íntegra do Palmeiras sobre mudança da CBF

Em razão da participação de quatro times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a CBF conversou, no fim do ano passado, com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição.

Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da CONMEBOL Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro.

No entanto, como os três clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026.

Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês.

Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado (23) pela CBF.