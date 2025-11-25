Titulares do Cruzeiro se livram de punição no STJD

O Cruzeiro conseguiu um acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação às denúncias contra o atacante Kaio Jorge e o volante Lucas Romero, e ambos os jogadores não serão mais julgados pelos incidentes do clássico com o Atlético-MG, em 15 de outubro. O zagueiro Fabrício Bruno foi absolvido pela expulsão diante do Palmeiras, em 26 de outubro, e também está liberado para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro firmou um acordo de transação disciplinar, previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que permite substituir o julgamento por uma pena alternativa negociada entre as partes. A homologação do acordo, com pagamento de multa de R$ 200 mil, foi feita pelo advogado do clube celeste, João Marcello Costa, na sessão realizada nesta terça-feira (25), em São Paulo, pela Sexta Comissão Disciplinar do STJD.

Kaio Jorge foi expulso no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, ao insinuar, com gestos, que o árbitro Paulo César Zanovelli estaria roubando, após confirmar o gol do adversário, depois de marcar escanteio em lance que a bola foi tocada por último pelo atacante atleticano Dudu. O atacante havia sido denunciado no artigo 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), que prevê suspensão de um a seis jogos.

Apesar de não ter sido expulso, o volante Lucas Romero também foi enquadrado nesse artigo, pelo mesmo motivo. O jogador chegou a receber o cartão vermelho, mas o VAR não confirmou com imagens o gesto feito pelo argentino, e o árbitro voltou atrás.

O artilheiro do Brasileirão também foi denunciado no artigo 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente), que prevê suspensão de quatro a 12 partidas, por ter apertado a mão machucada do zagueiro boliviano Ivan Román.

Fabrício Bruno foi absolvido pela Sexta Comissão do STJD, sem maiores discussões, já que a expulsão diante do Palmeiras foi causada pelo segundo cartão amarelo, numa jogada sem violência. O zagueiro estava enquadrado no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente), com punição prevista de uma a três partidas de suspensão.

Na sequência do Brasileirão, o Cruzeiro jogará sábado (29), contra o Ceará, no Castelão, às 21h – nesse jogo, Lucas Romero cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Depois, a Raposa enfrenta o Botafogo, no Mineirão, em 4 de dezembro, às 19h30; e, na última rodada, o Santos, na Vila Belmiro, dia 7, às 16h.