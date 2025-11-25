Ceará fica quatro pontos acima do Z4 após derrota na Série A

O Ceará foi superado pelo Mirassol por 3 a 0 na noite da última segunda-feira (24), fora de casa, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Tentando assegurar a permanência na Primeira Divisão, o clube está quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

O Alvinegro vem de duas derrotas consecutivas, o que deixou o time estacionado nos 42 pontos, em 14º lugar. A briga da equipe, que já parecia ser por uma vaga na Copa Sul-Americana, ganhou certo contorno dramático depois dos últimos resultados.

O Santos abre a zona de rebaixamento com 38 pontos - são quatro a menos. Entre paulistas e cearenses estão ainda Vitória (39 pontos) e Internacional (41). O Vasco possui a mesma pontuação que o Ceará, mas aparece à frente na tabela pelo número de triunfos.

A irregularidade vem sendo um problema para o Ceará neste Brasileirão, já que o clube ainda não conseguiu emplacar duas vitórias consecutivas em sua campanha. A sequência do Vovô será contra os outros três integrantes do G4: Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).

No 1º turno, em tal recorte, foram quatro pontos: vitória sobre o Cruzeiro, empate com o Flamengo e derrota para o Palmeiras. É possível que a permanência seja garantida com um triunfo diante dos mineiros, mas isso ainda dependeria de outros resultados na rodada.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o Ceará voltará a campo no sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O duelo pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).