Jogador do Bahia sofre lesão e só deve voltar em 2026

O Bahia tem mais uma baixa importante para esta reta final de Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio Michel Araújo sofreu uma pancada na reta final do jogo contra o Vasco, no último domingo, e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, o que deve deixá-lo fora dos últimos jogos do Tricolor no Brasileirão.

A previsão de recuperação completa, a depender do grau da lesão, varia de três a seis semanas, e a maioria dos casos não necessita de cirurgia. Por isso, o meia só deve voltar a campo na reta final do Campeonato Baiano do ano que vem.

Com seis gols e cinco assistências em 48 jogos nesta temporada, Michel Araújo foi peça importante no time de Rogério Ceni, seja vindo do banco de reservas ou como titular no meio-campo, uma das posições mais disputadas do Bahia.

Além de Michel, o atacante Sanabria - outro que só volta no ano que vem - e o zagueiro David Duarte também se recuperam de lesão no departamento médico do Bahia.

Reapresentação do Bahia

Depois da importante vitória contra o Vasco por 1 a 0, no último domingo, o Tricolor voltou a sonhar com vaga direta na fase de grupos da Libertadores e já começou a preparação para o confronto decisivo contra o Juventude, marcado para as 19h desta sexta-feira (horário de Brasília).

Nesta terça, os atletas deram início aos trabalhos com uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido, seguida de treino voltados aos cruzamentos e finalizações. Por fim, foi realizada uma nova dinâmica de enfrentamentos, desta vez com coringas e regras de passe.