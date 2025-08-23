CBF ajusta tabelas do Brasileirão e da Copa do Brasil para melhora de planejamento

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ajustou datas nas tabelas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A ideia é antecipar o final do Brasileirão e evitar conflitos de datas. Com Palmeiras, Flamengo e São Paulo vivos na Copa Libertadores, classificados para as quartas de final, a ideia é prevenir que algum tim seja prejudicado em uma eventual participação na Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.

Para isso, algumas rodadas da Série A foram remanejadas. No caso, as rodadas 27, 29, 31 e 33 serão realizadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro, datas que estavam reservadas para as semifinais e finais da Copa do Brasil.

Desta forma, a rodada final do Brasileirão - antes prevista para o dia 21 de dezembro -, será no dia 7. Ou seja, quase duas semanas antes.

A Copa Intercontinental acontece a partir do dia 10. Ou seja, no caso da participação de algum brasileiro, a participação não terá nenhum problema de calendário. O brasileiro seria um representante da Conmebol.

Para os outros times, a mudança também é vista com bons olhos. Com o final do Brasileirão no dia 7, as equipes poderão antecipar as férias dos jogadores e planejamentos para a próxima temporada.

Copa do Brasil também teve datas alteradas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Copa do Brasil também teve calendário ajustado pela CBF

A CBF também alterou as datas do calendário da Copa do Brasil. Os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro, ocupando os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro. Há a chance de que os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil sejam disputados no dia 26 de novembro.

Em comunicado oficial, a CBF afirmou que estas mudanças são uma forma de "demonstrar sensibilidade às demandas globais e reforça o protagonismo do Brasil no cenário esportivo mundial, viabilizando a eventual participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa".

Além disso, a mudança garante um período maior de descanso para os atletas no fim do ano e oferece às equipes mais tempo de preparação para a temporada de 2026. A expectativa é que isso resulte em melhor desempenho técnico, físico e esportivo em 2026, reforçando o compromisso com a evolução do futebol nacional.

Por fim, o ajuste também aproxima as datas das decisões da Copa do Brasil, que passarão a ser disputadas em sequência.