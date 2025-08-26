Nos últimos dias, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou alterações no calendário de competições da temporada, com mudanças nas datas de encerramento do Brasileirão e da Copa do Brasil. Se isso causou irritação ao Flamengo, a visão da entidade, conforme apurou o Lance!, é de um cenário de "ganha-ganha". Entenda abaixo:

continua após a publicidade

O clube rubro-negro discordou da atitude da entidade, alegando que o período inicialmente reservado à Copa do Brasil - já eliminado - seria para descanso e também treinamentos. O Flamengo, por sua vez, está nas quartas de final da Libertadores. Aí entra o planejamento da CBF sobre a competição continental.

A medida de passar a rodada final do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e o último jogo da Copa do Brasil para 21 do mesmo mês, mira melhor preparação para a equipe brasileira que conquiste o título da Libertadores. A Copa Intercontinental da FIFA começará no dia 10 com o Derby das Américas.

continua após a publicidade

Presidente da entidade, Samir Xaud afirmou que o trabalho foi pensando em um equilíbrio de datas, não uma medida para beneficiar certas equipes no segundo semestre.

— Na verdade, o favorecimento é para o futebol brasileiro, então nós estamos aqui representando uma instituição, nós temos que tomar decisões importantes e vislumbramos uma possibilidade de ajustar nossas dadas, para conseguirmos terminar o campeonato brasileiro neste ano. Recebi vários apoios de outros clubes, da imprensa como um todo, e o que nós queremos é melhorar e ajustar esse calendário brasileiro, que não começou na minha gestão.

continua após a publicidade

Samir Xaud, presidente da CBF (Divulgação/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A CBF entende que o calendário do futebol brasileiro, por diversos fatores, como datas da Conmebol, Fifa e estaduais, está no limite. Em 2025, a entidade viu situação de provável confusão nas últimas rodadas do Brasileirão com a possibilidade de um clube, em caso de título da Libertadores, precisar utilizar elenco B nas rodadas finais brigando pelo título nacional, enquanto grupo principal jogaria de olho no caneco da Copa Intercontinental. Na Copa do Brasil, que está na fase de quartas de final, não há equipes participantes da Libertadores.