Presidente do Botafogo aponta erros da Eagle e defende ação: 'Meu objetivo é proteger'
O imbróglio entre Botafogo e Eagle Football ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (25). O quadro social do Glorioso, dono de 10% da SAF, entrou com ação na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo ressarcimento de R$ 155,4 milhões, referentes a parte do passivo declarado pela SAF. Houve resposta, e o presidente João Paulo Magalhães, ao Lance!, defendeu os interesses do projeto e disse que o alvinegro "não pode ser prejudicado".
Neste movimento, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães, solicita que um interventor judicial seja nomeado para administração da SAF e que sejam bloqueadas vendas de ativos, como jogadores, enquanto o processo tramita. Os mais de R$ 155 milhões, vale destacar, seria para operações da própria SAF. As informações iniciais são do Jornal O Globo.
Conforme apurou o Lance!, a ação tem como base não só um descontentamento com o momento atual da guerra nos bastidores entre Textor e os demais acionistas da Eagle, como também uma proteção. Com a SAF precisando de caixa para 2026 e a dificuldade por um novo aporte, o social vê risco de debandada em novas vendas para levantar as finanças. João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, falou sobre o tema em contato feito.
"Meu objetivo é proteger o Botafogo. Hoje, o Botafogo está vivo por causa da equipe que comanda a SAF - sob o comando do Thairo, o Botafogo consegue com muito esforço honrar seus compromissos.
Os investidores estrangeiros entraram em briga e NÃO estão aportando dinheiro no Botafogo. Vai chegar uma hora que o Thairo não vai conseguir continuar fazendo milagres e vamos precisar dos investidores para que os compromissos, feitos por ordem deles, sejam cumpridos.
Meu objetivo é que eles se entendam e que resolvam o problema do Botafogo. Pois eu só estou vendo esforços deles para resolver a vida do Lyon, que só existe hoje por causa das inúmeras ajudas que o Botafogo fez.
Quero paz! Adoramos o Textor e somos todos muito gratos a ele. Mas o Botafogo não pode ser prejudicado. Acho que o Textor também é vítima, porque ele deu o dinheiro do Botafogo para salvar o Lyon e agora o Lyon não devolve", disse João Paulo.
Botafogo SAF responde
Na parte da terde desta terça-feira (25), o Botafogo SAF emitiu nota oficial rebatendo pontos levantados pelo Social na ação movida na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja abaixo:
"Em resposta às recentes reportagens acerca das medidas judiciais propostas pelas lideranças do Clube Social, a SAF Botafogo vem a público manifestar o seguinte posicionamento:
- A SAF informa que cumpre integralmente as obrigações estipuladas no acordo firmado por seus acionistas por ocasião da transferência de ações para a Eagle Football e seu acionista majoritário, John Textor.
- A SAF reitera seus esforços na renegociação e quitação da dívida histórica bilionária do Botafogo de Futebol e Regatas, reconhecida e homologada pelo Poder Judiciário e pelos credores do clube.
- A SAF Botafogo é pautada por decisões técnicas, com uma gestão qualificada e profissionais de futebol de alto nível, o que permitiu ao clube conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, alcançar número recorde de participações consecutivas nessa competição continental e elevar o patamar competitivo do Botafogo, que voltou a sonhar com conquistas relevantes. Ao vencer a melhor equipe do mundo e ser indicado entre os cinco melhores clubes do planeta no Ballon d’Or, o Botafogo deixou de ser o outrora grande, porém esquecido. O Botafogo é hoje um clube sobre o qual o mundo fala — o Glorioso e Mais Tradicional do Brasil. Esse feito foi alcançado em apenas três anos de existência da SAF. Superamos, e muito, todas as expectativas do Clube Social e de nossa torcida.
- A SAF Botafogo repudia os pedidos apresentados ao Poder Judiciário, baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas, e marcados por evidente desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil, cujos limites de atuação na instância recursal não foram observados.
- A SAF Botafogo rejeita as imputações feitas à sua gestão, uma vez que grande parte de nosso trabalho tem sido o de sanar equívocos do passado, ao mesmo tempo em que entregamos conquistas inéditas a um clube com mais de 130 anos de história. Nossa gestão é uma gestão vencedora. Há investimento em profissionais e atletas de excelência. Há compromisso em manter o Botafogo entre os principais clubes do mundo. Transformamos a desesperança de nossos torcedores nas mais altas expectativas de sucesso futuro.
- Atualmente, o foco da SAF Botafogo é concluir com êxito o ano de 2025 e trabalhar por um glorioso 2026, aguardando, em respeito aos seus torcedores, uma rápida e eficiente resolução entre seus acionistas.
- Cabe destacar que não há qualquer compromisso estabelecido com um clube britânico envolvendo transferência de jogadores do Botafogo, como circularam especulações nas redes sociais. Os benefícios do modelo multiclubes e o interesse de Textor de expandir a rede já são conhecidos, mas qualquer notícia referente ao tema não procede neste momento.
- A SAF Botafogo permanece sempre aberta ao diálogo com um Clube Social unificado, por entender que este é, certamente, o melhor caminho para resolver conflitos e preservar a imagem institucional da marca Botafogo. Campeonatos se ganham com amor, e esperamos um parceiro, no Clube Social, que compartilhe dessa mesma crença".
