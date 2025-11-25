Presidente do Botafogo aponta erros da Eagle e defende ação: 'Meu objetivo é proteger'

O imbróglio entre Botafogo e Eagle Football ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (25). O quadro social do Glorioso, dono de 10% da SAF, entrou com ação na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo ressarcimento de R$ 155,4 milhões, referentes a parte do passivo declarado pela SAF. Houve resposta, e o presidente João Paulo Magalhães, ao Lance!, defendeu os interesses do projeto e disse que o alvinegro "não pode ser prejudicado".

Neste movimento, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães, solicita que um interventor judicial seja nomeado para administração da SAF e que sejam bloqueadas vendas de ativos, como jogadores, enquanto o processo tramita. Os mais de R$ 155 milhões, vale destacar, seria para operações da própria SAF. As informações iniciais são do Jornal O Globo.

Conforme apurou o Lance!, a ação tem como base não só um descontentamento com o momento atual da guerra nos bastidores entre Textor e os demais acionistas da Eagle, como também uma proteção. Com a SAF precisando de caixa para 2026 e a dificuldade por um novo aporte, o social vê risco de debandada em novas vendas para levantar as finanças. João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, falou sobre o tema em contato feito.

"Meu objetivo é proteger o Botafogo. Hoje, o Botafogo está vivo por causa da equipe que comanda a SAF - sob o comando do Thairo, o Botafogo consegue com muito esforço honrar seus compromissos.

Os investidores estrangeiros entraram em briga e NÃO estão aportando dinheiro no Botafogo. Vai chegar uma hora que o Thairo não vai conseguir continuar fazendo milagres e vamos precisar dos investidores para que os compromissos, feitos por ordem deles, sejam cumpridos.

Meu objetivo é que eles se entendam e que resolvam o problema do Botafogo. Pois eu só estou vendo esforços deles para resolver a vida do Lyon, que só existe hoje por causa das inúmeras ajudas que o Botafogo fez.

Quero paz! Adoramos o Textor e somos todos muito gratos a ele. Mas o Botafogo não pode ser prejudicado. Acho que o Textor também é vítima, porque ele deu o dinheiro do Botafogo para salvar o Lyon e agora o Lyon não devolve", disse João Paulo.

Botafogo SAF responde

Na parte da terde desta terça-feira (25), o Botafogo SAF emitiu nota oficial rebatendo pontos levantados pelo Social na ação movida na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja abaixo:

"Em resposta às recentes reportagens acerca das medidas judiciais propostas pelas lideranças do Clube Social, a SAF Botafogo vem a público manifestar o seguinte posicionamento: