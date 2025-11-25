menu hamburguer
Presidente do Botafogo aponta erros da Eagle e defende ação: 'Meu objetivo é proteger'

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
16:37
João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, ao lado de John Textor (Foto: Divulgação/Botafogo)
O imbróglio entre Botafogo e Eagle Football ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (25). O quadro social do Glorioso, dono de 10% da SAF, entrou com ação na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo ressarcimento de R$ 155,4 milhões, referentes a parte do passivo declarado pela SAF. Houve resposta, e o presidente João Paulo Magalhães, ao Lance!, defendeu os interesses do projeto e disse que o alvinegro "não pode ser prejudicado".

Neste movimento, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães, solicita que um interventor judicial seja nomeado para administração da SAF e que sejam bloqueadas vendas de ativos, como jogadores, enquanto o processo tramita. Os mais de R$ 155 milhões, vale destacar, seria para operações da própria SAF. As informações iniciais são do Jornal O Globo.

Conforme apurou o Lance!, a ação tem como base não só um descontentamento com o momento atual da guerra nos bastidores entre Textor e os demais acionistas da Eagle, como também uma proteção. Com a SAF precisando de caixa para 2026 e a dificuldade por um novo aporte, o social vê risco de debandada em novas vendas para levantar as finanças. João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, falou sobre o tema em contato feito.

"Meu objetivo é proteger o Botafogo. Hoje, o Botafogo está vivo por causa da equipe que comanda a SAF - sob o comando do Thairo, o Botafogo consegue com muito esforço honrar seus compromissos.

Os investidores estrangeiros entraram em briga e NÃO estão aportando dinheiro no Botafogo. Vai chegar uma hora que o Thairo não vai conseguir continuar fazendo milagres e vamos precisar dos investidores para que os compromissos, feitos por ordem deles, sejam cumpridos.

Meu objetivo é que eles se entendam e que resolvam o problema do Botafogo. Pois eu só estou vendo esforços deles para resolver a vida do Lyon, que só existe hoje por causa das inúmeras ajudas que o Botafogo fez.

Quero paz! Adoramos o Textor e somos todos muito gratos a ele. Mas o Botafogo não pode ser prejudicado. Acho que o Textor também é vítima, porque ele deu o dinheiro do Botafogo para salvar o Lyon e agora o Lyon não devolve", disse João Paulo.

João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
Botafogo SAF responde

Na parte da terde desta terça-feira (25), o Botafogo SAF emitiu nota oficial rebatendo pontos levantados pelo Social na ação movida na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja abaixo:

"Em resposta às recentes reportagens acerca das medidas judiciais propostas pelas lideranças do Clube Social, a SAF Botafogo vem a público manifestar o seguinte posicionamento:

    1.
  1. A SAF informa que cumpre integralmente as obrigações estipuladas no acordo firmado por seus acionistas por ocasião da transferência de ações para a Eagle Football e seu acionista majoritário, John Textor.
    2. 2.
  2. A SAF reitera seus esforços na renegociação e quitação da dívida histórica bilionária do Botafogo de Futebol e Regatas, reconhecida e homologada pelo Poder Judiciário e pelos credores do clube.
    3. 3.
  3. A SAF Botafogo é pautada por decisões técnicas, com uma gestão qualificada e profissionais de futebol de alto nível, o que permitiu ao clube conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, alcançar número recorde de participações consecutivas nessa competição continental e elevar o patamar competitivo do Botafogo, que voltou a sonhar com conquistas relevantes. Ao vencer a melhor equipe do mundo e ser indicado entre os cinco melhores clubes do planeta no Ballon d’Or, o Botafogo deixou de ser o outrora grande, porém esquecido. O Botafogo é hoje um clube sobre o qual o mundo fala — o Glorioso e Mais Tradicional do Brasil. Esse feito foi alcançado em apenas três anos de existência da SAF. Superamos, e muito, todas as expectativas do Clube Social e de nossa torcida.
    4. 4.
  4. A SAF Botafogo repudia os pedidos apresentados ao Poder Judiciário, baseados em alegações inverídicas, sem amparo jurídico, sem fundamento no contrato de investimento ou no acordo de acionistas, e marcados por evidente desconhecimento do direito empresarial e das normas de processo civil, cujos limites de atuação na instância recursal não foram observados.
    5. 5.
  5. A SAF Botafogo rejeita as imputações feitas à sua gestão, uma vez que grande parte de nosso trabalho tem sido o de sanar equívocos do passado, ao mesmo tempo em que entregamos conquistas inéditas a um clube com mais de 130 anos de história. Nossa gestão é uma gestão vencedora. Há investimento em profissionais e atletas de excelência. Há compromisso em manter o Botafogo entre os principais clubes do mundo. Transformamos a desesperança de nossos torcedores nas mais altas expectativas de sucesso futuro.
    6. 6.
  6. Atualmente, o foco da SAF Botafogo é concluir com êxito o ano de 2025 e trabalhar por um glorioso 2026, aguardando, em respeito aos seus torcedores, uma rápida e eficiente resolução entre seus acionistas.
    7. 7.
  7. Cabe destacar que não há qualquer compromisso estabelecido com um clube britânico envolvendo transferência de jogadores do Botafogo, como circularam especulações nas redes sociais. Os benefícios do modelo multiclubes e o interesse de Textor de expandir a rede já são conhecidos, mas qualquer notícia referente ao tema não procede neste momento.
    8. 8.
  8. A SAF Botafogo permanece sempre aberta ao diálogo com um Clube Social unificado, por entender que este é, certamente, o melhor caminho para resolver conflitos e preservar a imagem institucional da marca Botafogo. Campeonatos se ganham com amor, e esperamos um parceiro, no Clube Social, que compartilhe dessa mesma crença".

