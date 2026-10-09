A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (9) o calendário do futebol profissional masculino para 2027. A programação prevê a paralisação das principais competições nacionais durante a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A medida atende às exigências da Fifa para a organização do torneio no país-sede.

As Séries A e B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil não terão jogos durante o período do Mundial. Já as Séries C e D serão interrompidas entre 19 de junho e 10 de julho, diante da possibilidade de utilização de estádios e centros de treinamento por parte das seleções participantes.

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Segundo a CBF, a elaboração do calendário levou em consideração o planejamento para o ciclo de 2026 a 2029, as datas internacionais e a distribuição das competições ao longo da temporada. A entidade também prevê datas alternativas para remarcações e ajustes na programação.

— O calendário de 2027 é fruto de muito diálogo com clubes, federações e parceiros. Será um ano especial, em que o Brasil recebe a primeira Copa do Mundo Feminina da história na América do Sul, e organizamos o nosso futebol para estar à altura desse momento — afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.

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Brasileirão começa em janeiro e terá pausa de 41 dias

A Série A do Campeonato Brasileiro terá início em 27 de janeiro e encerramento em 1º de dezembro. A competição será disputada em dois semestres, com o primeiro turno antes da pausa e o returno após a retomada. A interrupção prevista será de 41 dias, 11 a menos do que a paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo masculina de 2026.

A CBF também informou que não haverá rodadas do Brasileirão em Datas FIFA. A medida integra o planejamento para organizar as partidas nacionais em conjunto com os compromissos internacionais.

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A Série B começará em 20 de março e terminará em 27 de novembro. Os playoffs de acesso estão previstos para os dias 23 e 27 de novembro.

Copa do Brasil terá 128 clubes e mais datas nos fins de semana

A Copa do Brasil será disputada entre 6 de janeiro e 5 de dezembro, com a participação de 128 equipes. O calendário prevê seis datas em fins de semana, incluindo as cinco últimas da competição, das quartas de final à decisão.

Os campeões estaduais de 2026 que não disputarem a Série A entrarão na segunda fase. Os clubes da elite nacional manterão a classificação direta para a quinta fase.

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A quinta fase e as oitavas de final terão quatro datas cada, em vez das duas utilizadas anteriormente. Na quinta fase, os jogos estão previstos para 24 de fevereiro, 3 de março, 17 de março e 21 de abril. Nas oitavas, as partidas ocorrerão em 12 de maio, 2 de junho, 20 de junho e 23 de junho.

As datas foram distribuídas para acomodar os compromissos de clubes envolvidos em outras competições. Os confrontos de 24 de fevereiro e 3 de março coincidem com a disputa da Pré-Libertadores, enquanto os jogos de 20 e 23 de junho ocorrerão no período anterior à Copa do Mundo Feminina, quando haverá restrições ao uso dos estádios destinados ao Mundial.

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A ampliação das opções de datas, de acordo com a CBF, também permite maior flexibilidade na distribuição das partidas e nas transmissões da competição.

Séries C e D terão paralisação durante o Mundial

As Séries C e D também terão alterações para acomodar a Copa do Mundo Feminina. A FIFA selecionou 78 locais para treinamento e realização de jogos das seleções, dos quais 55 pertencem a clubes das quatro divisões nacionais.

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Por isso, as duas competições serão interrompidas entre 19 de junho e 10 de julho, período correspondente à primeira fase do Mundial. A definição dos locais efetivamente utilizados dependerá do sorteio da fase de grupos, marcado para 11 de dezembro de 2026.

A Série C, que contará com 24 equipes, será disputada de 4 de abril a 31 de outubro. A Série D terá início na mesma data, mas terminará mais cedo, em 12 de setembro. A CBF não descarta ajustes posteriores no calendário dessas divisões.

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Supercopa Rei e copas regionais

A Supercopa Rei, disputada entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, será realizada em 24 de janeiro, antes do início da Série A.

As copas regionais também terão espaço na programação. As Copas Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste estão previstas para o período entre 24 de março e 13 de junho.

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A entidade reservou ainda os dias 18 e 24 de novembro para eventuais partidas adiadas e para auxiliar na preparação dos clubes brasileiros envolvidos em decisões de torneios continentais.

Avaí foi o grande campeão da Copa Sul-Sudeste que teve sua primeira edição realizada em 2026 (Foto: Leandro Boeira/Avaí F.C)

Confira as datas do calendário do futebol masculino de 2027

Copa do Brasil: 6 de janeiro a 5 de dezembro

Supercopa Rei: 24 de janeiro

Campeonato Brasileiro Série A: 27 de janeiro a 1º de dezembro

Campeonato Brasileiro Série B: 20 de março a 27 de novembro

Copas Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste: 24 de março a 13 de junho

Campeonato Brasileiro Série C: 4 de abril a 31 de outubro

Campeonato Brasileiro Série D: 4 de abril a 12 de setembro

Janelas de transferências internacionais

Primeira janela: 4 de janeiro a 2 de março

Segunda janela: 19 de julho a 10 de setembro