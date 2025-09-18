CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico da partida entre Botafogo e Mirassol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da Comissão de Arbitragem, divulgou nesta quarta-feira (17) os áudios do VAR relacionados ao lance polêmico ocorrido na reta final da partida entre Botafogo e Mirassol, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. O confronto era um jogo atrasado da competição.

O lance em questão aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando João Victor, zagueiro do Mirassol, foi derrubado dentro da área por Cuiabano, lateral do Botafogo. O árbitro principal da partida, Bruno Pereira Vasconcelos, foi chamado à cabine de revisão após recomendação do árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, para reavaliar a jogada.

Nos áudios divulgados, Emerson detalha a análise do lance:

- Tem o contato e o jogador não está visando a bola em momento algum. Não é na passada. Agora preciso ver se a bola está em jogo.

Após confirmar que a bola estava em jogo no momento do contato e que havia uma falta clara do defensor do Botafogo, a equipe do VAR passou a checar o posicionamento de João Victor no início da jogada. A linha de impedimento foi traçada e concluiu-se que o atacante do Mirassol estava em posição irregular.

Mesmo assim, o árbitro de vídeo optou por chamar Bruno Pereira Vasconcelos ao monitor para que ele tivesse a oportunidade de avaliar toda a dinâmica do lance. Já na beira do gramado, Bruno observou as imagens e confirmou a penalidade, mas voltou atrás após constatar o impedimento do atacante.

- Para mim é penal, claramente. O atleta defensor calça, acertando e impactando a trajetória. Mas como ele [João Victor] estava em posição de impedimento, vou voltar com decisão de tiro livre indireto - disse o árbitro.

Com o pênalti não marcado, a partida terminou empatada em 3 a 3 no Estádio Nilton Santos. O Botafogo chegou a abrir três gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas viu o Mirassol reagir de forma impressionante na segunda etapa, marcando três vezes em apenas 16 minutos.