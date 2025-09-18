Torcida do Botafogo dá resposta de ruptura e cobrança aumenta

O momento atual refletiu na arquibancada do Nilton Santos na noite da última quarta-feira (17), no empate melancólico com o Mirassol mesmo após abrir 3 a 0 de vantagem. A partida atrasada, válida pela 12ª rodada do Brasileirão, registrou o menor número da torcida do Botafogo em casa na competição e um comportamento diferente do apresentado no recorte recente: vaias, xingamentos e cobranças acima do tom.

Atual campeão nacional e continental, o Botafogo disputará apenas os pontos corridos após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. Com a sequência negativa e quebra de expectativa, apenas 6.724 torcedores marcaram presença no duelo com o Mirassol — como comparação, o amistoso antes do Brasileirão, com o Novorizontino, em abril, com Renato Paiva como técnico, recebeu 6.931 pessoas.

Ficou o sentimento de ruptura da torcida do Botafogo em meio ao cenário atual. Davide Ancelotti foi alvo direto, com gritos cobrando sua saída do cargo de técnico, enquanto a crítica geral ao elenco foi o canto de "time sem vergonha".

Torcida do Botafogo pediu a saída de Davide Ancelotti (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

E tudo acontece num curto espaço de tempo, quando a SAF parecia ter reconquistado o prestígio dos fãs após a brilhante temporada de 2024. Estádio lotado para o confronto com a LDU na Libertadores: vitória magra e eliminação fora. Mais de 40 mil contra o Vasco na Copa do Brasil: queda nos pênaltis. Tudo em regressão quanto às atuações. Alerta ligado e preocupação.

O próximo desafio será novamente no Nilton Santos, no sábado (20), contra o Atlético-MG. Para o duelo, a diretoria armou esquema de promoção para sócios, sem custos nos ingressos e com direito a mais dois convidados também por entrada gratuita. O apelo não é dos maiores e isso se junta aos problemas nas quatro linhas. Ao que parece, a paciência acabou.

O Botafogo ocupa a quinta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos somados. Uma vitória sobre o Galo deixará a equipe, novamente, com a chance de entrar no G4 caso vença a partida atrasada contra o Grêmio, a ser disputada na próxima quarta (24), fora de casa.

