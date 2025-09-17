Capitão do Botafogo, Marlon Freitas demonstrou frustração após o empate por 3 a 3 com o Mirassol nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, em jogo atrasado 12ª rodada do Brasileirão. O Glorioso vencia por 3 a 0 no intervalo, mas sofreu a reação. Na saída de campo, o meio-campista saiu em defesa de Newton, que entrou em campo no início do segundo tempo, e analisou os problemas da equipe de uma etapa para outra.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Botafogo mandam recado a Davide Ancelotti: ‘Faz teste de DNA’

— Não tem nada a ver com a substituição, a gente tem que tirar isso. O Newton vem jogando vários jogos, é um grande jogador, vem nos ajudando. A diferença foi a postura. No primeiro tempo, a gente estava com muita coragem de jogar, aparecendo, associando bem o nosso time. Estávamos com muita posse, atraindo bem o adversário e atacando as costas. No segundo tempo, a gente perdeu um pouco essa movimentação, esse toque de bola — disse o jogador ao "Premiere".

— Mas é o todo: ganha todo mundo, perde todo mundo. Agora é levantar a cabeça, temos um jogo difícil já no sábado. A gente precisa trazer o torcedor para o nosso lado, sabemos da indignação dele. É inadmissível fazer um placar de 3 a 0 e tomar o empate. Apesar do Mirassol ser uma grande equipe e estar fazendo uma excelente campanha, a gente estava melhor no primeiro tempo. Agora é levantar, seguir, trabalhar, porque sábado já temos outro jogo difícil — completou.

continua após a publicidade

➡️ Internautas analisam titular do Botafogo contra o Mirassol: ‘Que fique a lição’

Sobre a pressão em cima do técnico Davide Ancelotti, Marlon tirou a responsabilidade do comandante, mas lamentou os resultados do Botafogo até aqui na temporada. Além disso, descartou a arbitragem como um fator.

— Qualquer treinador que vem aqui vai ter pressão, por tudo que foi feito no ano passado Não só o treinador, mas os jogadores também, tanto os que chegaram quanto os que permaneceram da temporada passada. A pressão sempre vai existir. Só que a comparação a gente não pode colocar, porque são jogadores diferentes. Estamos nos entregando, nos empenhando, mas precisamos converter o desempenho, a nossa qualidade individual e coletiva em resultado. E isso não está acontecendo. Fomos desclassificados da Libertadores, da Copa do Brasil também, perdemos o jogo passado no Campeonato Brasileiro e agora, vencendo por 3 a 0, tomamos o empate — afirmou.

continua após a publicidade

— Questão de arbitragem faz parte, é normal, os dois times reclamam. Mas agora nós, do Botafogo, não temos que colocar a culpa na arbitragem. A culpa é nossa e a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu, como líder, capitão do grupo, do time, assumo a responsabilidade. É inadmissível. Agora temos que aguentar as cobranças, aguentar a pressão, seguir e tentar dar uma resposta já no sábado — concluiu.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30 (de Brasília), e recebe o Atlético-MG em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo